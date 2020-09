Un nuevo resultado de los hisopados mantiene al Distrito libre de Covid-19

En una semana complicada con idas y vueltas por los resultados de los hisopados de Covid-19, finalmente se constató el falso positivo dado el domingo último, y el Distrito se mantiene libre de Covid, al menos hasta ayer sábado.

Tal como relató el intendente Tellechea, el domingo último se recibió un resultado positivo para COVID de un menor de edad, con la particularidad de tratarse de un “positivo débil” denominado por el laboratorio de Junín, que se encuentra exclusivamente a cargo del procesamiento de los hisopados de la Región, donde los contagios siguen aumentando. Fue por ello que el propio Laboratorio sugirió repetir los hisopados tanto del menor, como de su familia y contactos más estrechos.

Al tratarse del primer caso del Distrito y con las particularidades del caso, Tellechea refirió: “Decidimos comunicarlos urgente, rastrear a todos los contactos estrechos y aislar inmediatamente. Atacamos el tema con extrema urgencia”.

El miércoles 9 de septiembre, a primera hora de la mañana, se recibieron los resultados pendientes del caso, los que en su totalidad arrojaron negativo para Covid-19.

Los resultados

El intendente Tellechea, en la conferencia de prensa de ayer dijo: “Todos sabemos que venimos de una semana particular, difícil, porque apareció un falso positivo y no estábamos acostumbrados a este tipo de diagnóstico, pero dependiendo continuamente de los laboratorios y de la forma que hay actualmente de diagnosticar esta enfermedad, y ocurren estas cosas, que se dieron a conocer a la población en forma inmediata”.

“Siempre sostuvimos que esta crisis debe tratarse con total trasparencia y así lo hacemos. Preferimos prevenir que lamentar”, destacó.

El intendente agradeció a todos los ameghinenses la responsabilidad con que recibieron la noticia y cómo respondieron a lo que hubiera sido el primer caso en el Distrito. “Ahora, quiero ser muy claro en algo: el virus no llegó todavía pero va a llegar, es una pandemia. Esto meses de cuarentena y de cuidarnos nos permitió prepararnos, mejorar el servicio del hospital, el recurso humano, no solo del hospital sino del manejo que se hace durante una pandemia. No solo actúan y trabajan específicamente personal del hospital sino muchos otros participantes que hacen que esto salga lo mejor posible”, afirmó.

Recordó que en distintos lugares se está haciendo un importante trabajo de Desarrollo Social, que pese a las restricciones de recursos humanos por la misma pandemia, estan trabajando a full. “Esta semana se colaboró con el Servicio Alimentario Escolar a personas aisladas. Por protocolo, casa por casa se les llevó alimentos, apuntó.

Respecto a los aislados, pidió colaboración a los familiares de ellos, a los amigos, para hacerles algún mandado y así no tener que salir.

Infracciones

Por su parte, Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, informó datos recolectados por la Policía y agentes de tránsito. Desde la cuarentena se realizaron 27 detenciones a infractores del DNU primero, el 297, con intervención del Juzgado Federal de Junín; 63 secuestros de vehículos y motos, 333 actas de infracción al Aislamiento Social Obligatorio de los ciudadanos en vía pública, 6 clausuras de locales, 185 ciudadanos notificados y puestos a disposición de la Dirección de Salud para cumplir con los 14 días de aislamiento; 22 delitos por robo y hurto, de los cuales 19 fueron esclarecidos; 26 allanamientos para poder esclarecer estos hechos; 9 accidentes de tránsito.

Con respecto a violencia de género, Sánchez señaló que hubo 41 infracciones a la Ley 12.569, de las cuales 22 fueron causas penales con intervención de la Ayudantía de Fiscalía de Florentino Ameghino.

“No mientan”

Recordó que para salir o entrar del Distrito la gente debe tener los permisos nacionales y municipales. “Les voy a pedir por favor que no mientan por los permisos. Es un pueblo chico y nos conocemos todos. Sabemos que la situación es difícil, que en esta pandemia nos tuvimos que acostumbrar a cosas que no hacíamos antes. Hemos perdido la relación con algunos familiares directos, en algunos casos con la pareja que está en otro distrito, pero la verdad es que sabemos que se han llegado a presentar certificados médicos que no son reales para entrar o salir a ver familiares”, afirmó el funcionario.

A partir de ahora, con el tema de los permisos vamos a ser lo más estrictos posible, para seguir cuidando y cuidarnos entre todos.

Respecto a las reuniones sociales, el funcionario dijo: “Les pedimos a los chicos, a los grandes, que tomen conciencia y hagan un esfuerzo para que haya solidaridad y compromiso en cada uno de los ameghinenses”.