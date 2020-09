Falso positivo en Ameghino: el distrito sigue libre de Covid-19

El intendente municipal de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, anunció en conferencia de prensa que el menor de edad no tiene Covid-19, que se trató de un “falso positivo”. El jefe comunal explicó que el segundo hisopado dio resultado negativo, lo mismo que el resto de su familia. En total, fueron cuatro los negativos que informó el laboratorio donde se realzaron los análisis.

"Esto nos da cierto alivio, aunque el virus puede llegar en cualquier momento. No se duerman, sigan con los cuidados y tengan más cuidado que nunca. Somos muy familiares, del beso, el abrazo, el mate, pero tenemos que suspenderlo por un tiempito, parece mentira que no podamos dejar de compartir el mate", dijo Tellechea y agregó que "venimos muy bien, no es para relajarse, les pido un esfuercito más, tengo la tranquilidad de que todos están trabajando realmente bien, los quiero felicitar a todos".