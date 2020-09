Impulsan la instalación de respiradores en el Hospital “Dr. Felipe A. Peláez”

En conferencia de prensa ayer, el doctor Lucas Modad, director de Salud de Ameghino, dijo que se ha terminado la obra de Oxigenoterapia en el área de Cuidados Críticos, como parte de los preparativos por si aparecen casos de Covid-19 positivos, que hasta el momento no hay.

El doctor manifestó que esta obra era para la puesta a punto del primer respirador recibido del Gobierno provincial, pero no para el segundo, ya que aún no se cuenta con el aire comprimido que necesita para funcionar.

El directivo recordó que en el Hospital ya tenían armado otro respirador comprado con los aportes de la cooperadora, pero para el otro, provisto por la Provincia, se espera que concluya la etapa hospitalaria para instalar el aire comprimido.

Otros de los equipos son dos camas eléctricas de terapia intensiva, enviadas por el ministerio de Salud bonaerense.

Por otra parte, desde el Sindicato de camioneros, a través de la Cooperadora del Hospital, se recibieron alimentos para los abuelos del geriátrico.

En materia del coronavirus, el doctor Modad dijo que ayer había cuatro pacientes a la espera de resultados de laboratorio, algunos en el domicilio y otros en el Hospital. Pero no hay ningún caso positivo en Ameghino.

El director de Salud dijo que esta semana que pasó hubo una demora importante en los resultados de test, de hasta 6 días, en el Laboratorio de Junín, porque se hizo “un cuello de botella”, al llegar a tener hasta 800 hisopados por semana, sumado a los cambios en los kits y demás.

Actualmente, habría tres días de demora para saber el resultado de los tests.

Recordó que había un notable crecimiento de casos o brotes, en Junín, Los Toldos, General Arenales y Leandro N. Alem.

Reunión regional

En la semana última, el director de Salud de Ameghino, doctor Lucas Modad, participó de un nuevo encuentro virtual con representantes de los distritos que comprenden la Región Sanitaria III.

En el encuentro, se intercambian y comentan los distintos panoramas que atraviesa cada municipio en el marco de la Pandemia por Covid-19; y a su vez se pone en conocimiento los accionares que toma cada uno para proteger la salud de cada habitante.

Consultado el director de Salud, Lucas Modad manifestó que “en las últimas semanas se han incrementado los casos positivos de Covid-19 en la zona, y en gran medida surgieron por el uso compartido de mate y bebidas en reuniones”.

“Debido a la gran demanda actual de hisopados, tenemos un retraso en la entrega de diagnósticos; pero a pesar de esto seguimos apelando a la prevención, no debemos relajarnos y siempre mantener el distanciamiento necesario y el uso del tapabocas, para no llegar a lo que tanto tememos, que es la saturación del sistema sanitario”, apuntó.