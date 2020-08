“El distanciamiento es clave para cortar la cadena de contagios”

Durante la conferencia llevada a cabo ayer por la página de Facebook de la Municipalidad de Florentino Ameghino, el intendente municipal Calixto Tellechea se mostró muy preocupado por la escalada de casos positivos de Covid en la Región, si bien el distrito que él dirige se mantiene libre de contagios.

“Desde Bragado me dicen que hace 15 a 20 días apareció un caso de personal con permiso para circular y hoy tiene alrededor de 500 casos; desde Los Toldos, un pueblo de 17 mil habitantes, habría más de 100 casos, por lo que vemos que actúa en forma explosiva el nivel de contagios de Covid-19”, dijo el jefe comunal.

Tellechea manifestó que “cada vez se está acercando más a nosotros, como es imposible cortar la relación con los pueblos vecinos, relaciones de salud, culturales, sociales. En Ameghino vamos a seguir Fase 5 internamente. Lo vamos a poder mantener mientras nos pongamos las pilas en hacer las cosas lo mejor posible, con uso de barbijo, no a las reuniones sociales y sin mate compartido”.

En este marco, en el Distrito hay un caso sospechoso, cero confirmados y 29 aislados preventivos.

El jefe comunal consideró que si bien mantener los cuidados durante cuatro meses de cuarentena no era fácil, se podía salir airoso de todo esto. “Cuanto más estiremos la llegada del virus, más experiencia se va teniendo. Durante la cuarentena, aprendimos sobre la enfermedad, surgieron nuevos tratamientos”, destacó.

“Los cuidados que hay que tener son mínimos: lavarse las manos con agua y jabon, usar barbijo, mantener la distancia, si vamos a la plaza también. Si cumplimos, podremos volver a una normalidad social que tanto nos interesa. Tomemos conciencia, se puede ir a la plaza, y no es poco porque no en todos los distritos están abiertos los espacios públicos para esparcimiento, eso sí, con los juegos cerrados”, aclaró el jefe comunal.

Tellechea pidió un esfuerzo más a la comunidad “hasta que se aclare el panorama”.

“Sabemos que el virus entra por intermedio de alguien, por eso pedimos tratar en lo posible no entrar en contacto con otra persona, reforzar los controles de entrada al pueblo”, acotó.

Nuevo respirador

El intendente Calixto Tellechea destacó que el viernes último recibieron el segundo respirador enviado por la provincia de Buenos Aires, agradeciendo al gobernador Axel Kicillof y al exsenador Patricio García por la gestión.

Señaló el trabajo conjunto en estos tiempos de pandemia. “No tengo dudas de que esta forma de trabajo es para el bien de Ameghino, después nos pelearemos uno o dos meses antes de las elecciones. Ahora no”, bromeó el jefe comunal.

Aislamiento

Por su parte, el director de Salud de Ameghino, doctor Lucas Modad, reiteró las recomendaciones para prevenir el Covid-19. “Por esta ‘simple gripecita’ se hisopa cuando la persona tiene dolor de garganta y fiebre, y arrastra a los contactos estrechos que no se cuidaron”, advirtió el profesional.

Apuntó al distanciamiento social y al aislamiento preventivo como elementos claves para cortar la cadena de contagios cuando aparece el virus en la población.

“Nos preparamos de la mejor manera pero necesitamos de la colaboración comunitaria, distanciamiento, tapaboca e higiene de manos en forma reiterada. En el hospital recibimos un aporte muy importante de parte de la Cooperadora. Se trata de cubrecolchones impermeables”, dijo el profesional.

La Asociación Cooperadora del Hospital “Felipe A. Peláez” hizo entrega de material nuevo, que será de gran utilidad para el nosocomio local. Se trata de 30 fundas de pvc impermeables con cierre para colchones del área de internación, cuyo valor es de $66.000.

Gobierno

Por su parte, Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, destacó la llegada al Distrito de una impresora de licencias, para tener el carnet de conducir en 24 horas. “Es muy útil cuando se necesita para trabajar, antes teníamos que llevar todo a Trenque Lauquen”, recordó, señalando que servía para quienes tienen que renovar la licencia de conducir.

Destacó el operativo vial llevado a cabo en rutas 188 y 66, con la participación de la Policía, agentes de tránsito, GAD, Bromatología, durante tres horas, interceptando a todos los vehículos que pasaban por ahí el jueves último.

Cierre

Desde la Comuna de Ameghino, Sánchez adelantó que mañana lunes se cerrarán los accesos a la ciudad y habrá más controles, restringiendo al máximo el paso de viajantes que van al distrito proveniente de lugares donde se expandió la pandemia. Abrirán el paso solo a los esenciales y en Bromatología se controlará la cadena de frío, por lo cual se dejarían pasar a estos vehículos también, aunque los comerciantes tendrán que ir hasta ese lugar para retirar la mercadería, medidas de protección mediante.

Dijo que los comerciantes ameghinenses debían obligar a los viajantes esenciales a usar de barbijo.

Obras en marcha

Tellechea mencionó dos importantes obras para el Distrito: las obras en el hospital, que estarían avanzando a buen ritm, y la ampliación de la Escuela Técnica. “El galpón de ferrocarril va a quedar hermoso”, dijo el jefe comunal, apuntando que se había presentado en la Provincia la ampliación de la Escuela Técnica en un aula más, para que esta obra sea financiada, lo mismo que el comedor del Jardín de Infantes N° 904. Por esta última obra, Tellechea dijo que ya estaban por llegar los fondos, un 15 por ciento como adelanto y el resto mediante certificación de obra.

En Blaquier se estaba entrando a trabajar en la Sala de Primeros Auxilios, su sistema de gas, modificación en la estructura para acceder a esa sala.