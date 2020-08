Calixto Tellechea: “Más libertades hay, más cuidados debemos tener”

El partido de Florentino Ameghino no tiene ningún caso de Covid 19, por lo cual el municipio hace hincapié en el cuidado que deben tener los vecinos, ya que hay muchas actividades habilitadas, y varios distritos de la Región con niveles de contagio en ascenso.

“Más libertades hay, más cuidados debemos tener”, afirmó el intendente Calixto Tellechea, en una conferencia en vivo, transmitida por Facebook a través de la página del municipio, en la que remarcó, una vez más, “todo el mundo con barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social”.

El jefe comunal comenzó la conferencia haciendo referencia a que en la Región cada vez había más casos. “Esto no es una competencia, pero sí debo compartir la preocupación por la forma en que se están dando”.

Dijo que se había comunicado con Franco Flexas, intendente de Viamonte, quien le comentó que en diez días pasó de ninguno a 46 casos confirmados. También habló de Bragado, dirigido por el intendente Vicente Gatica, señalando que en un frigorífico se habían dado 3 casos positivos de Covid-19, luego hubo 40, por este caso, y hoy más de 400 en total, desde que dio inicio la pandemia y lamentablemente cuatro muertos por esta enfermedad.

También señaló que en Junín había más de 60 casos confirmados, por lo cual el panorama se tornaba complicado, y acotó que con Junín Ameghino tenía una relación comercial importante.

“Esto no es para asustarse, pero sí para tener en cuenta – dijo el Intendente-, el virus va a llegar, pero será distinto según cómo lo recibamos”.

Al parecer los consejos de Gatica y Flexas aludieron a dos razones del elevado nivel de contagio: la costumbre de tomar mate y las reuniones sociales.

“El mate hay que dejarlo una temporada, cada uno con su mate, es un esfuerzo mínimo. Y tratar de no hacer reuniones sociales, evitarlas porque en ellas se da el mayor foco de contagio, que se multiplica exponencialmente. No a las peñas, no al asado con amigos”, remarcó.

Adelantó que este fin de semana y hoy iban a estar habilitados también las plazas, los paseos de la salud, pero había restricciones: con barbijos y a distancia.

Dijo que se estaba tramitando un nuevo respirador para el Hospital Municipal, con el exintendente y senador Patricio García. “Espero que no lo tengamos que necesitar para el Covid, pero ya quedará para el Hospital, ya que también hay terapias respiratorias que atender”, apuntó.

Advertencias

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, al referirse a estas últimas habilitaciones dijo: “Lo que vimos no fue bueno, gente sentada en los bancos, sin respetar el distanciamiento social, tomando mate. Por eso pedimos que usen los círculos marcados y que no lleven mate”.

“Los chicos no pueden usar los juegos, porque son fuente de contagio. Y no sabemos quién tiene el virus y quién no”, acotó.

“Vemos gente que no toma conciencia de la gravedad. Viamonte, Bragado y Junín son ciudades que están muy cerca. Conocí el caso de un viajante que vino y fue a comer a la casa de un vecino de Ameghino. Es un inconsciente. Es un trabajador esencial pero no tiene que ir a comer a la casa de un vecino. Por eso, no podrá venir más a Ameghino y la persona que lo recibió deberá hacer cuarentena de 14 días. No podemos relajarnos, al virus lo tenemos cerca”, manifestó Sánchez.

“Anoche pasó otro caso, se metieron jóvenes de 20 y 25 años por lugares donde no podían. Tuvieron que volver a su lugar de origen”, acotó.

Advirtió que las personas que ingresen y prestan servicios esenciales tienen que hacer lo que deben y luego volver a sus domicilios.

Producción hortícola

María de las Nieves Foresi, directora de Producción y Desarrollo Territorial, dijo que la semana próxima se estará armando un invernáculo para la producción hortícola, con un trabajo combinado con Cáritas y familias de Ameghino. El proyecto fue presentado al INTA y se les ha asignado una asesora técnica para hacer plantines hortícolas, forestales y arbustivos.

Se trata de una autoproducción en pequeñas escalas.

Respecto a los árboles y arbustitos, la especialista dijo que era para combatir el déficit de forestación. Que había dos tipos de producción: por semillas (invernáculos) y a campo, para hacer cortinas forestales, con 46 estacas desde la estación, enviadas por el INTA de Bolívar, plantadas en el Parque Municipal y el Destacamento Rural.

Obra

El intendente Tellechea sostuvo que muy pronto llegará una impresora para hacer las licencias de conducir. “Ahora van a estar en el día, la gente no deberá esperar para tenerlo. Estas son pequeñas cosas que facilitan la vida de todos”, dijo.

Destacó la firma de un convenio “Escuelas a la obra”, con el gobernador Axel Kicillof. Se trata de dos proyectos a concretar: un aula más para la Escuela Técnica y el comedor y cocina para el Jardín de infantes N° 904.