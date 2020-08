Está permitido permanecer en espacios públicos, pero sin mate

El partido de Florentino Ameghino continúa sin casos positivos de Covid-19.

Ayer hubo una conferencia de prensa dirigida por el intendente Calixto Tellechea, acompañado por el director de Salud, doctor Lucas Modad, y el secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Sánchez.

En la oportunidad se dieron algunos consejos para que el Distrito siga en Fase 5, con todo lo que ello significa, por estar sin infectados por coronavirus.

Advirtieron que las reuniones sociales son consideradas focos de contagio en otros distritos, donde los casos aumentaron exponencialmente.

Espacios verdes

Tellechea anunció que a partir de hoy se podrán usar los espacios públicos de Ameghino, Blaquier y Porvenir, por lo que ya están pintados los círculos de distanciamiento en el pasto, para que la gente pueda juntarse, con uso obligatorio de barbijo, no más de cinco personas en cada círculo y terminantemente prohibido el uso de los juegos, en cualquier lugar.

Lucas Modad, director de Salud de Ameghino, se refirió al tema del mate apuntando que en las plazas no estaba permitido, ni siquiera que la persona use su propio mate.

Respecto al Día de la Niñez, el intendente dijo que habrá sorteos y envió un saludo especial a los niños y felicitaciones a los padres que tanto los cuidan y los han cuidado en tiempo de pandemia.

Permisos

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, dijo que en Lincoln y Junín vuelven a requerir permisos municipales, en tanto que en Ameghino continúa su implementación, solo para casos de salud y servicios esenciales.

Para entrar a Ameghino se requerirán entonces permisos municipales y nacionales, para los servicios esenciales. En cuanto a la asistencia a adultos mayores, la gente puede hacerla, pero sacando un permiso especial, a nivel nacional y municipal, para ir a localidades vecinas, como Lincoln por ejemplo.

El secretario advirtió que en nuestro país cada vez se complica más la situación por la pandemia de Covid-19, por lo cual hay que tener mayor cuidado.

Respecto al deporte, señaló que está prohibida la práctica de Fútbol y Fútbol 5.

Y en cuanto a los actos en homenaje a San Martín, cuyo aniversario de fallecimiento se cumple mañana, no se realizarán en forma presencial.

El Intendente valorizó la cuarentena en la lucha contra el virus en el mundo y siguió aconsejando el uso del barbijo obligatorio, alcohol en gel y distanciamiento social.

Cabe destacar que el miércoles 12 de agosto se llevó a cabo en La Biblio una capacitación para personal de salud municipal sobre seguimientos de contratos estrechos en el ámbito municipal de casos sospechosos.

“La finalidad es registrar y seguir a los contactos estrechos de casos sospechosos y confirmados, si hubiera, a través de un equipo de agentes de salud”, comentó el Dr. Lucas Modad.

“De esta manera, se busca brindar asesoramiento sobre pautas de cuidados durante el aislamiento de estas personas. Desde cuándo y hasta cuándo deben cumplir el aislamiento estricto, de acuerdo a su condición, indagar cuando sea posible la necesidad o dudas que tuvieran”, explica el director de Salud Municipal.

Este equipo está compuesto por un equipo multidisciplinario de 8 personas capacitadas, técnicos del hospital, enfermeros, asistentes sociales y administrativos.