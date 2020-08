Tellechea habló de la deuda municipal referida actualmente por la oposición

El intendente de Florentino Ameghino acusó a la oposición local de “instalar de manera maliciosa que en el municipio existen deudas exorbitantes y malversación de fondos”.

Hizo referencia a que el Frente de Todos señala que en el municipio tenían una deuda flotante al cierre de ejercicio 2019, pero aclaró que esto consistía en “el conjunto de obligaciones de pago por transacciones económicas ordinarias en el sector público".

“Dicho en criollo: son las cuentas del día a día que se generan desde el Estado a favor de proveedores y/o contratistas (comerciantes, profesionales) que se pagan en el corto plazo”, apuntó el jefe comunal.

Para Tellechea, por ese motivo, nunca se computaba la deuda flotante para el cálculo del resultado financiero, que podría arrojar: superávit (se gastó menos dinero del que entró) o déficit fiscal (se gastó más dinero del que entró). “Se trata de una práctica contable que utilizamos no solo nosotros, sino también el peronismo durante sus 24 años de gobierno en nuestro Distrito”, afirmó.

“La deuda flotante nunca se escondió como ha señalado la oposición. Por el contrario, se mostró detalladamente por rubro y por proveedor en los formularios del cierre de cuentas. Además, la oposición tuvo la oportunidad durante 60 días de revisar absolutamente todas las informaciones que solicitó. A diferencia de lo que sucedía antes (y créanme que lo viví como opositor) cuando no teníamos acceso a casi ninguna información o explicación e incluso llegó a tratarse el cierre de cuentas de manera express, en tan solo ¡dos días! (año 2013). Jamás en la historia de nuestro distrito la oposición tuvo tanta información como la tiene actualmente, y eso me enorgullece porque habla de un gobierno que no tiene nada que esconder”, dijo.

Manifestó que la deuda flotante ascendió a $20.379.622,12 en 2019 porque se reciben facturas hasta el 15 de diciembre y se pagan a los 45 días.

Para poner todo esto en contexto, mostró algunos números: los gastos totales del municipio en 2019 (según presupuesto aprobado y ampliaciones) ascendieron a $450.610.703,33. El municipio gasta aproximadamente $37.550.891,94 por mes. La deuda flotante de $20.379.622,12 representa tan solo 16 días de "economía municipal".