Calixto Tellechea: “La pandemia afectó mucho al comercio”

¿Cómo atraviesa Ameghino la Fase 5 de distanciamiento social?

-Nosotros tenemos la suerte de no tener casos de coronavirus, pero a la suerte hay que acompañarla con trabajo. Los vecinos de Ameghino lo han tomado muy bien, con mucha responsabilidad, por supuesto que siempre hay excepciones pero son las menores, la mayoría ha cumplido paso a paso lo que se ha venido manejando. Nosotros siempre seguimos una línea con Nación y Provincia, respetando todo, en algún momento hemos adelantado algún pasito, acá ha dado resultado. Advertimos un desgaste muy fuerte en la gente, en lo que tiene que ver con lo familiar, social y económico. Nuestro Distrito está fuertemente ligado al agro, tenemos una alta dependencia al campo, y la parte productiva no se cortó nunca pero sí la pandemia afectó mucho al comercio y actividades que no dependen del campo. De alguna forma vamos a salir, en este país han pasado cosas muy graves y siempre salimos.

-¿Cómo se encuentra económicamente el municipio?

-Los números del municipio vienen por demás de ajustados, ya venían apretados desde antes de la pandemia. El Gobernador se dio cuenta de esto y ayudó al municipio, por lo menos, para pagar los sueldos, que es el objetivo primordial. La obra pública está muy frenada y la plata que ingresa, por fuera del presupuesto, es una salvación que nos manda la Provincia. Los recursos son finitos, esto no es una bolsa de Papá Noel donde uno mete la mano y saca la plata. Nación invierte mucho, ese dinero pasa a la Provincia y, desde ahí, nos dan una mano a nosotros. Vamos a ver cuánto dura y veremos cómo atravesar esta crisis. La recaudación de la Provincia bajó, no hay plata, no se pagan los impuestos ni las tasas. Acá no bajó tanto la recaudación pero sí la coparticipación.

-¿Aumentó la ayuda social en el Distrito?

-En el presupuesto que se aprobó el año pasado para este 2020, ya teníamos partidas más grandes de ayuda social esperando un año difícil, esto fue antes del coronavirus. Hay una partida grande para amortiguar, en el último tercio del año pasado ya se veía la situación social complicada, y con el coronavirus ni hablar. Desde Provincia y Nación también hubo ayuda. Se ha recibido mercadería de Provincia y Nación que está por mandar. La gente está muy complicada pero todavía hay esperanzas y expectativas de que esto mejore.

-El hospital de Ameghino no es el mismo que el de hace 120 días atrás

-Nuestro hospital mejoró mucho, desde el inicio de la gestión planteamos distintas obras, en distintas etapas, no teníamos considerado hacer una Unidad de Cuidados Intensivos. Cuando surgió esto hicimos dos entradas en el hospital: una para pacientes en general y otra puntualmente para pacientes con problemas respiratorios. Se hizo una sala de terapia intermedia que cuenta con un respirador, contamos también con los del SAME y ahora Provincia mandó otro de última generación. Se hicieron reformas internas rápidas, tenemos más camas y conseguimos otras sesenta extrahospitalarias, se fue preparando todo. Llegó material de Provincia, como guantes y barbijos. Mucha gente se puso a hacer tapabocas para donar y hoy podemos decir que estamos preparados.

-Hubo cruces por el permiso de libre circulación entre distritos del domingo pasado

-Espero que baje la espuma, hubo una mala interpretación de algunos, no sé qué pasó, para mí era muy simple. Hablamos con Villegas, Lincoln y Pinto, porque cada uno tiene protocolos de entrada distintos –dentro de lo que permiten los decretos-, y nos encontramos con que los cuatro distritos estábamos en Fase 5, entonces dijimos de hacer una prueba piloto el domingo del Día del Padre –que anduvo muy bien- para que la gente entrara presentando solamente el DNI que acreditara que vive dentro de esos cuatro pueblos. Nos pareció algo correcto, para simplificar una cuestión de papeles. Lo consulté sanitariamente y me dijeron que no había ningún tipo de influencia, exceptuando que esto se desmane, por eso lo hicimos un domingo. El intendente de Alem lo malinterpretó, el jefe comunal de Pinto nos avisó de invitarlo a él también. No conozco al intendente de Alem pero es una lástima que haya reaccionado de esta forma, quedará como una anécdota, como una mala interpretación. Nos sorprendió la buena conducta de la gente, había familiares que hacía cuatro meses no se veían. Lamentablemente, hubo una apresuración al salir a hablar a la prensa cuando se podría haber levantado el teléfono y decir “qué pasó acá que esto no coincide”, pero no hubo mala voluntad.

-¿Qué impacto tuvo en la comunidad la denuncia contra el padre Gabriel Ghilardini?

-La comunidad todavía está expectante, mucha gente todavía no lo puede creer y otros están esperando los resultados de la Justicia. Sabíamos desde hacía rato esta versión. Esto hoy surge como un problema legal, el cura negaba todo. La Curia prefirió sacarlo de su misión y esperar a ver qué pasa con la Justicia. Es un golpe feo, tanto para el cura como para la comunidad. Si tuvo este problema hace veinte años tendrá que pagar, como cualquiera y desvincularse de su acción pastoral. La verdad, es una lástima que haya pasado esto, son cosas que no tendrían que pasar, pero pasan.