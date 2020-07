El Distrito busca integrarse con otras comunas que están en Fase 5

Ya pasaron 108 días de cuarentena y el distrito de Florentino Ameghino no presentó casos de coronavirus positivo, por lo cual está atravesando la Fase 5, posiblemente la fase “más libre” que la estructura de la pelea contra el COVID 19 tenga contra la pandemia.

Así lo aseguró en conferencia virtual el intendente municipal Calixto Tellechea, quien manifestó: “No tengo dudas de que el ambiente que se vive en el AMBA puede llegar a repercutir en el país. Habrá que ver después de estos 15 días de apretada al movimiento de gente en el AMBA lo que sucede, pero puede ser que en algún momento llegue a Ameghino. Tenemos ejemplos, como los de Dolores, una población que tras un rebrote debió volver a Fase 1”, dijo.

“Nosotros, mientras podamos mantenernos en esta fase, la cumpliremos a rajatabla. Hemos estado hablando con Pinto, y también lo haremos con Lincoln y posiblemente con Alem, para integrarnos como distritos vecinos que están en la Fase 5. Esto nos lleva a actuar en forma más aplicada, para mejorar el comercio y las relaciones humanas que tenemos con estos distritos”, explicó el jefe comunal.

Tellechea manifestó que desde el municipio están desarrollando una plataforma de seguimiento de casos sospechosos de gente proveniente de afuera del Distrito y que voluntariamente entra en esta plataforma. “Esto nos ayudará muchísimo en esta etapa de familiarizarnos más con los vecinos”, dijo.

El jefe comunal de Ameghino se mostró orgulloso de ver cómo se está trabajando en Bromatología. “Nos servirá para el intercambio con los vecinos. Hemos recibido felicitaciones de cómo trabajan los municipales de dicha área”, dijo.

Agropecuarios

Admitió que en esta difícil situación económica del país, el Distrito ha tenido la suerte de no parar la actividad agropecuaria. “Se pudo seguir trabajando y cosechar. Eso nos permite tener una zona importante de producción que no paró en ningún momento de la pandemia. Pero hay gente que no lo ve así, generalmente cerca de grandes ciudades muy politizadas. Hablo de la rotura de silobolsas o de bolsas con agroquímicos. Creen que le hace mal al rico, pero es alimento que se desperdicia”, apuntó.

“Es malo para la exportación – admitió Tellechea-. Si no entran los dólares de esa exportación, no sé qué recursos podemos ofrecer al Gobierno nacional para que haga las políticas públicas”.

El jefe comunal opinó que el caso que se dio en Ameghino no era por una cuestión ideológica sino puro “sabalaje”, es decir, cosa de malvivientes que hacen daño, y enfatizó con dar el apoyo al sector agropecuario.

Alejandro Sánchez, secretario de Gobierno y Hacienda, al referirse a cuestiones policiales, dijo que con respecto a este tema habían tenido dos casos en el Distrito: una rotura de silobolsa y un robo de terneros.

Explicó que en la rotura de silobolsa, la Policía Científica está haciendo la investigación correspondiente; y en el robo de terneros, también se tomó la denuncia y se investiga.

Manifestó que la Policía Rural o comunal toma las denuncias, es decir, si alguien ve un acto delictivo debe denunciarlo llamando al 101, aclarando que las denuncias podían ser anónimas.

Sánchez aclaró que en Ameghino se puede circular de 8 a 24 horas, pero hay control policial y se le pide a la población que ante algún ilícito llame al 101 y no hace falta dar el nombre. “Entre todos podemos hacer que estos delitos no pasen en nuestro Distrito”, apuntó.

Aumento a municipales

El intendente Tellechea señaló que la pandemia haa afectado a toda la economía, a nivel nacional, provincial y municipal.

“La administración municipal ha sido ordenada, pero el cumplimiento de las tasas produjo buena respuesta pese a la crisis. Pero la recaudación de las tasas es una parte chiquita del presupuesto, dependiendo mucho de la coparticipación. Los recursos han bajado más del 40 por ciento en la Provincia. Sin embargo, tenemos un apoyo muy fuerte del señor Gobernador y pudimos contar con ayuda para el pago de sueldos y aguinaldo completo (por adelantado) y a casi todos los proveedores se les paga en 60 dias, como ha sido generalmente. Se están normalizando las prestaciones de los servicios públicos”, dijo.

“En ese contexto, con la ayuda del Gobernador y el municipio mismo, estamos en condiciones de entregar un 10 por ciento de aumento a los empleados municipales a partir de julio”, afirmó.

El jefe comunal dijo que la inflación había afectado más los precios de los artículos de primera necesidad, más que el 7 a 10 por ciento.

Obras

El jefe comunal afirmó que hay obras importantes en marcha, como la de la escuela técnica, observándose su importancia por la cantidad de gente que se está comprometiendo, los chicos que se está inscribiendo para seguir allí sus estudios, los docentes y directivos que le están poniendo mucha garra.

Otra de las obras mencionadas es la de ampliación de la guardia del Hospital, que en no mucho tiempo va a empezar, según dijo Tellechea.

Al respecto, Marcos Ceretta, secretario de Obras Públicas, informó en la conferencia, que ya comenzaron las obras que estaban paralizadas: la escuela técnica, con pleno desarrollo y alto grado de avance, restando hacer pintura y terminaciones.

Recordó que la escuela había solicitado la construcción de talleres para realizar prácticas de la educación, para lo cual se había gestionado el uso de los galpones ferroviarios. Allí se erigirían dos aulas taller, habría un sector para acopio, y dependencias de tornería y soldaduría, entre otros.

Respecto a la ampliación del hospital, Ceretta dijo que se ha rescindido el contrato con la empresa concesionada, por lo cual el municipio será el que encarará la obra, con personal municipal y de la localidad como subcontratado y de otros lugares de la Argentina cuando no haya mano de obra local para determinados trabajos.

Se hará acceso para ambulancias, renovación de veredas, rampas de acceso para camillas y sillas de rueda, dos accesos principales, techo de chapa para que la ambulancia descargue pacientes bajo refugio, ante eventuales inclemencias climáticas. Aseguró que habrá una revalorización del sector de emergencias, urgencias y guardia. “Son obras que requiere cierta rigurosidad”, apunta.

Respecto al Programa Argentina Hace II, de la órbita nacional, dijo que se destinarían 10.400.000 pesos. Habría cuatro proyectos presentados: una playa de camiones municipal en el predio de ferrocarril, para generar un predio resguardado, con cámaras, baños, etc., siendo un espacio que ayude a organizar mucho el tráfico de tránsito pesado.

El otro proyecto es la ampliación de alumbrado público para la ciudad de Ameghino y la localidad de Blaquier, 23 cuadras en la primera, y 17 en blaquier. Se recambiarán las luminarias y habrá nueva postación.

Una más sería la ampliación de la red de gas, prevista por un fondo de inversión municipal. Sería en barrio Fátima y ya se estaría a la espera de los fondos para dar comienzo al proceso de licitación. Sería una nueva ampliación, la quinta en red de gas, unos 1000 metros más en Ameghino.

Y por último, otra obra son las mejoras en los espacios públicos, como la Ciclovia de avenida San Martin, arriba del cantero, sin ensanche de la avenida.

Entre los trabajos que están previstos está la campaña de forestación, para la renovación de algunos árboles.