En el marco del reporte sobre la situación de Covid-19 que realizan cada semana en Florentino Ameghino, el director de Salud, el Dr. Lucas Modad, detalló que, a la fecha, se realizaron 21 hisopados a personas con síntomas compatibles y que resultaron todos negativos, además, 127 personas cumplieron el aislamiento social preventivo y obligatorio y 21 personas lo están cumpliendo, todas monitoreadas a diario por el equipo de Salud.

“Desde cada hogar, desde cada lugar de trabajo estamos haciendo todos el mayor esfuerzo lo que nos permite seguir siendo uno de los pocos municipio sin tener casos positivos”, aseguró Modad y agregó que “desde el Municipio desde hace ya cuatro meses estamos haciendo un esfuerzo enorme y en muchos casos es un esfuerzo no visto por la mayoría de los ameghinenses”, y detalló que “los que está a la vista son los controles en el acceso, la fumigación, pero también hay un equipo de Salud que día a día trabaja e intenta por todos los medios de que el virus no llegue”.

“Este equipo trata de persuadir a las personas que quieren venir a Ameghino de que este no es el mejor momento y esto no es mezquindad ni egoísmo, es pensar colectivamente por un pueblo, a pesar de esto no podemos restringir el ingreso a Ameghino porque algunas personas necesitan ingresar por trabajo u otros motivos y es ahí donde pedimos el mayor compromiso de solidaridad para que esta comunidad continúe libre de virus”.