El hijo del intendente de Ameghino violó la cuarentena y fue notificado

El último domingo, un vecino de Ameghino subió a la red social Facebook una imagen del almuerzo junto a su familia y agradeció la presencia del hijo del intendente local, Calixto Tellechea. En la foto se podía ver a Agustín Tellechea visitando a los vecinos y almorzando con ellos. La publicación fue borrada a los pocos minutos pero ya había sido vista por varios usuarios que no tardaron en repudiar la situación, ya que por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio no están permitidas las reuniones con personas no convivientes.

La policía tomó conocimiento y notificó a Agustín Tellechea de la infracción a los artículos 305 y 239 del Código Penal, por haber infringido el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020. Este lunes, Agustín Tellechea hizo el descargo en las redes sociales.

"Ante los comentarios que surgieron ayer por unas fotos donde estoy almorzando con una familia quiero decir que reconozco que cometí un error y que asumo la responsabilidad de mis actos. Anoche mismo ya me notificó la policía por no cumplir la cuarentena y voy a seguir el procedimiento que corresponda", escribió Agustín Tellechea y agregó que "la verdad es que pasé a saludar a un viejo amigo y me encontré con su familia almorzando. Algo que parece muy normal, como que te inviten a sentarte en la mesa, hoy en la situación que estamos pasando, es un error grave y lo asumo".

"Todos saben el compromiso que tengo con el Municipio y que mi colaboración siempre fue voluntaria. Por eso lo que más quiero es pedir disculpas al intendente Calixto Tellechea, porque sé muy bien el esfuerzo que hace todos los días para que la gente cumpla la cuarentena", añadió. En el final, Agustín Tellechea expresó: "Soy una persona grande y no me parece justo que todo el trabajo que se viene haciendo desde el Municipio se ponga en tela de juicio por esto. Soy y seré responsable de mis actos".