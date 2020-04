Rindió su último final a través de videollamada

Franco Marega (27) es oriundo de Florentino Ameghino y en 2011 se fue a La Plata para comenzar la vida universitaria. Empezó a estudiar la carrera de Ingeniería electrónica y luego decidió pasarse a Ingeniería agronómica. En los últimos días, se presentó una situación que jamás hubiese imaginado: rendir su último final de manera virtual.

"Esta materia, Socieconomía, la venía preparando desde fines de enero, tenía fecha para rendir de forma presencial el 30 de marzo pero justo se dispuso la cuarentena y, como es una materia que requiere explicación con gráficos al momento de rendir, nos dijeron que no iban a tomar hasta nuevo aviso", contó Franco en diálogo con Democracia y agregó que "La UNLP dispuso que todas las Facultades podrían transcurrir su calendario académico de forma virtual, entones distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales comenzaron a tomar finales por Skype, Zoom y hasta por Whatsapp".

"La cátedra de Socioeconomía decidió tomar de manera virtual porque entendía la situación de los distintos estudiantes, y la mía en particular, entonces, una vez que tuvimos fecha para rendir el 20 de abril, previamente tuvimos consultas con el profesor vía Skype, la verdad es que ni se notaba que era distinto, solamente que no nos podia graficar en papel", relató Franco y añadió "días antes de rendir sufrí bastante porque me andaba cortado Internet, estaba estudiando con un amigo a través de videollamada y me empezó a consumir datos de mi celular, tenía que estudiar sí o sí con él porque es una materia muy larga, difícil de estudiar solo es situación de estrés, ¡entonces trataba de guardar datos para el lunes que tenía que rendir! Por suerte el domingo volvió a funcionar bien Internet y me tranquilicé. Agradezco a los profesores por permitirme rendir de esta manera".

El lunes 20 Franco Marega rindió su último final de la carrera de Ingenería Agronómica (UNLP) a través de la pantalla. "A la hora de rendir fue lo mismo que si estuviese de manera presencial, lo único que cambió es que tenía que mandarle por chat al profesor que estaba listo para rendir". Por ahora, Franco no se encuentra trabajando pero aseguró que tiene especial interés en hacerlo: "Estuve buscando diferentes propuestas pero en las mayoría te piden experiencia laboral y es difícil para nosotros tenerla, ya que recién estamos saliendo de la Facultad, que requiere de largas jornadas de estudio".

Lo que resta para obtener el título de grado es defender la tesis y todo indica que se hará de la misma manera que con el último final. "La tesis de grado la hice en la cátedra de Cerealicultura en trigo, antré a través de una beca de experiencia laboral, orientada a realizar el trabajo final, allí trabajamos con casi 1200 muestras, se llama 'Variabilidad genotipica y efecto de las enfermedades foliares en la absorción y removilizacion de nitrógeno en trigo', está realizada en 110 variedades de este cultivo, la hice bajo la dirección de la profesora PhD. MSc.Ing.Agr.María Rosa Simón y la codirección del Dr.MSc.Ing.Agr. Matías Schierembeck; en este momento me encuentro esperando a que me digan el turno para saber cuándo la voy a defender, posiblemente sea este viernes vía Zoom u otra aplicación".

"Nunca imaginé que iba a recibirme así, es más, en marzo había reservado el salón, la barra libre, mi cuñado traía el sonido, tenía todo preparado, ¡Lo tendremos que posponer para cuando se pueda festejar!"