Confirman la entrega de más de 200 tarjetas Alimentar en el Distrito

La secretaria de Desarrollo Social, Yesica Pizzi, informó que llegarán próximamente 206 Tarjetas para ser entregadas en Ameghino.

“El martes (10 de marzo) se entregarán en el Distrito cerca de 206 tarjetas y ya se está organizando el protocolo de entrega que será en el Banco Provincia”, aseguró la secretaria.

Impulsada por el Gobierno Nacional a través del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se entrega en el marco del Plan Nacional «Argentina contra el Hambre”.

Asimismo comentó que “van a ser familias asistidas con un monto que parte desde los $4 mil y de ahí aumentará de acuerdo al número de niños menores de 6 años que la conforman”.

El beneficio está destinado a la compra de alimentos en supermercados y almacenes y está dirigida a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También para embarazadas a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciban dicha asignación.

Los beneficiarios serán contactados por mensaje de texto desde ANSES.

“Todos los datos los tiene ANSES y no hay que hacer ningún tipo de inscripción”, comentó.

No obstante Pizzi comentó que desde la Secretaría se hará un seguimiento y aclaró que “no es dinero, pueden ir a comprar a determinados supermercados o locales comerciales donde ya están especificados los productos considerados por la tarjeta Alimentar”.

Respecto de los locales comerciales comentó que “es una designación que realiza la Provincia con los proveedores y el municipio no participa en esto”.

Por último explicó que “con respecto al alcance de productos básicos para una familia están considerados los lácteos, carnes, verduras y productos de limpieza”.