Desde la comuna, el intendente Tellechea se prepara para una nueva gestión

El intendente Calixto Tellechea (Cambiemos) se prepara para empezar un nuevo mandato, ya que en las últimas elecciones generales resultó reelecto como jefe comunal de Florentino Ameghino.

En diálogo con Democracia, Tellechea se mostró confiado con que se establecerá una buena relación con la oposición, tanto a nivel local, provincial como nacional.

“Soy muy optimista para los años que vienen. No creo que haya ningún tipo de problema con las otras fuerzas políticas. Sin embargo, el 2020 será un año duro, por eso espero que les vayan bien a las autoridades electas, al presidente Fernández y al gobernador Kicillof, para que en los años 2021 o 2022 podamos ir ‘levantando la vista’”, manifestó.

Tellechea, intendente de Florentino Ameghino, ante la pregunta de cómo se preparaba para un nuevo período al frente de la comuna, dijo: “creemos que vamos a estar bien, incluso con los nuevos concejales del bloque de la oposición confiamos que no haya inconvenientes. Y en cuanto a las relaciones con los gobiernos provincial y nacional, aunque no son de mi partido, van a ser relaciones institucionales normales, no creo que la situación del país y de la provincia dé para cosas raras. Vamos a ver después del 10 de diciembre, cuando nos presentemos y veamos los nuevos ministros y la nueva estructura”.

En cuanto si en el partido de Ameghino quedaban obras importantes por hacer, el intendente Tellechea dijo que la obra iniciada en el Hospital era importante.

“Esta obra tiene un esquema de cinco etapas. La primera es la de Emergencia, incluyendo todas las salas de entradas de las ambulancias, en Emergencia por donde entran todas las urgencias. También hay un SUM nuevo. El proyecto prevé modificaciones en Quirófano, actualmente ya se interviene en una parte del mismo”, anticipó.

“Es un proyecto muy ambicioso – estimó- por eso se establecieron cinco etapas. La obra continúa pese a la ‘dureza’ de fin de año porque la Provincia está ‘muy cuidadosa’, es decir no estamos al día con certificación de obra y demás, todavía no lo están pagando. Pensamos que para principios de diciembre ya se van a ordenar todas las cuentas y se mejorará todo”.

Al explicar qué significaba esta discontinuidad en los trabajos, Tellechea dijo que había obras ya certificadas pero que la Provincia estaba tardando un poco más de lo normal en hacer efectivo el pago.

El jefe comunal, al referirse a otra de las obras de infraestructura, apuntó que por estos días se estaba terminando una plaza nueva, al igual que el vallado para la pileta olímpica nueva, en el Parque.

“Con Provincia y Nación estamos ultimando algunos detalles de algunas casas. En La Plata hay un posible convenio por ocho casas más que está para firmar”, acotó.

Con legisladores

Respecto si los intendentes de Cambiemos iban a apoyarse en los legisladores del mismo frente, que en el Senado bonaerense son mayoría, Calixto Tellechea opinó: “Seguramente, como siempre hemos hecho, algún legislador nos va a dar una mano. Y en cuanto a las mayorías, todo es para negociar, para charlar, modificar. Nos tocó a nosotros y también le va a tocar a la gente de Kicillof”.

“En el Senado bonaerense, Cambiemos tendrá mayoría, así que esto nos da cierta tranquilidad que van a estar bien defendidos los intereses de los Municipios que no son oficialistas”, agregó.

Finalmente, sobre el Presupuesto 2020, el Intendente dijo: “Nosotros tenemos casi terminado el Presupuesto 2020, pero estamos esperando el de Provincia, que no avanzó nada. Dependemos mucho del gobierno provincial, en cuanto a los gastos. Noticias del Presupuesto provincial todavía no hay, recién en estos días se juntaban autoridades de nuestro gobierno y del que entra para ver este tema”.