En el Centro Integrador Comunitario inscriben para ocho viviendas sociales

El lunes 2 de diciembre comenzará el procedimiento de inscripción y actualización de datos de postulantes que quieran acceder a viviendas sociales, a partir de la entrega de declaraciones juradas. El plazo se extenderá hasta el 20 del mismo mes.

Será en el Centro Integrador Comunitario (CIC), Calle 14 esq. 11 en el horario de 13 a 17, de lunes a viernes.

En el lugar se otorgarán turnos e información para ingresar en el Registro de Demanda Habitacional.

En esa instancia se otorgará un turno a los grupos familiares para la inscripción efectiva, que se realizará en el mes de enero.

Requisitos

Se podrá inscribir cualquier grupo familiar que cumpla con los siguientes requisitos:

- 5 años de residencia efectiva para no nacidos en el Distrito.

- 3 años de residencia efectiva para nacidos en el Distrito.

- Percibir ingresos de hasta 4 salarios mínimos, vitales y móviles ($67.500)

- No poseer vivienda a su nombre, ni el solicitante, ni ningún integrante del grupo familiar.

- Que ningún miembro del grupo familiar haya sido adjudicatario o beneficiario de una vivienda o solución habitacional a través de planes oficiales, salvo que se demuestre con documento fehaciente la constitución de nuevo grupo familiar y la cesión de todas las acciones y derechos a los miembros del grupo familiar original que integraba el postulante.

Si ya está inscripto en el Registro de Demanda habitacional en convocatorias anteriores y está interesado en participar del sorteo de estas viviendas, deberá presentarse a actualizar su inscripción. En caso de no presentarse, no será tenido en cuenta para el sorteo.

Preselección

El Municipio tiene a cargo el proceso de preselección de los postulantes, quedando a cargo del Instituto de la Vivienda la evaluación final de los mismos.

La preselección se hará por sorteo ante Escribano Público y en presencia de autoridades municipales. Al efecto, se preseleccionarán 8 grupos familiares “titulares” y 8 grupos familiares “suplentes”.

Seguidamente se dará la intervención referida al Instituto de la Vivienda, a fin de realizar la evaluación patrimonial y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Respecto a la documentación a presentar, al momento de la entrega de la declaración jurada, se le asignará un turno y se detallará la documentación que deberá acompañar el día de la inscripción efectiva.

La declaración jurada significa que los datos que el vecino declare son reales y comprobables. Si se falseara la información, será excluido del sorteo y no podrá acceder a otros planes municipales o provinciales en el futuro.

En cuanto a si hay que pagar las viviendas, el Municipio aclara que sí, tanto el terreno como la vivienda y que se ajustará el valor de la cuota de tal manera que sea inferior al monto de un alquiler.

Hay cupos asignados para la preselección de los grupos familiares.

Las viviendas se sortearán según los siguientes grupos familiares:

1) Grupos familiares con integrantes con discapacidad.

2) Grupos familiares con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750)

3) Grupos familiares con ingresos de entre 2 y 4 salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750 - $67.500).

Las viviendas

Las viviendas son de 55 metros cuadrados y constan de dos dormitorios, cocina-comedor y baño.

La misma no se puede alquilar. La vivienda es de uso familiar y de ocupación permanente. Caso contrario, la misma se desadjudicará y se entregará a las familias suplentes.

Los días de entrega de las declaraciones juradas se evacuarán las dudas e inquietudes referentes a este programa, es decir del 2 al 20 de diciembre.