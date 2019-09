Kicillof en Ameghino: "Se intentó reemplazar a la política por el marketing"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, llegó a Florentino Ameghino en el marco de su gira por la cuarta sección electoral y fue recibido por el candidato a intendente del mismo espacio y ex senador, Patricio García. La primera actividad consisitó en una reunión con trabajadores de la fábrica láctea recuperada de Blaquier.

Hace apenas unos días, circuló en las redes oficiales de Patricio García un video donde él, junto a Axel Kicillof, se comprometen a trabajar para recuperar el empleo en la región y mencionan puntualmente la cooperativa de Blaquier. En esta línea fue el encuentro que mantuvieron con los trabajadores, para reafirmar el mensaje y el compromiso de los candidatos en recuperar, mejorar y generar trabajo en Florentino Ameghino. La reunión duró casi una hora y un grupo de aproximadamente 15 miembros de la cooperativa pudo expresar sus inquietudes y necesidades. En dicho encuentro, también participó el candidato a primer concejal de la lista local del Frente de Todos, Mario Madrid.

Luego, Kicillof y García atendieron a la prensa local y partieron hacia el Club Sarmiento en el centro de la ciudad, para mantener allí una charla con vecinos. En el inicio del acto tomó la palabra el anfitrión Patricio García y dijo: “Estamos ahora frente al próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, nos llena de orgullo alguien como él, sumamente preparado para gobernar y que piensa en la gente, en que cada uno de los bonaerenses esté mejor”. Posteriormente se refirió de lleno a la temática municipal y añadió que “el actual gobierno local no hizo ni siquiera una vivienda, ni siquiera una cuadra de pavimento, no hay que enojarse con los estafados, hay que enojarse con los estafadores”, y desde ese punto hizo referencia a lo que, según su óptica, debe venir: “quiero que transitemos esta etapa con alegría, con amor, lo que se viene se construye con todos, no sólo con aquellos de nuestro color político, tenemos que ser amplios. Necesitamos un gobierno que modifique este presente, y para eso tenemos que poner en sintonía la Nación, la Provincia y el Municipio”.

En tanto, Axel Kicillof apuntó que “han dicho que un jubilado ganaba demasiado, que era una fantasía tener un celular o un televisor, que tener un trabajo estable y protegido era prácticamente una locura. Nos trataron de hacer creer que la educación pública es un lugar donde caemos, nos intentaron hacer creer que entregarse al mundo era entregar nuestra producción con el menor valor agregado. Nos quisieron hacer creer que si cerraba un negocio o una pyme era un problema del productor o del empresario. Pero no, no pudieron”. Seguidamente, continuó con la línea planteada por el candidato local: “se intentó reemplazar a la política por el marketing. Y nosotros decidimos salir a escuchar, sin odio, sin grietas. Porque con odio no vamos a llegar a ningún lado como sociedad. Entre todos es que vamos a poner la provincia en marcha para sacarla de donde está”.

Asímismo, el candidato a gobernador agregó en referencia al ex legislador: “estamos acá para apoyar a un candidato que va a ser el próximo intendente de Florentino Ameghino. No para un sector, no para un color político, sino de todos y para todos. Yo los vengo a convocar para que llenemos las urnas de votos el 27 de octubre, para que Alberto sea el próximo presidente, Patricio intendente y yo el gobernador. Florentino Ameghino tiene que estar en el tren de la transformación”.