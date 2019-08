Los empresarios del Noroeste Bonaerense denunciaron altos intereses en servicios

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense llevó a cabo una nueva reunión el pasado 27 de julio y la ciudad elegida fue Florentino Ameghino.

El cónclave contó con la presencia de las autoridades del organismo y de las cámaras adheridas. Además, el intendente municipal Calixto Tellechea acompañó la jornada en la que se trataron diversos temas acerca de la situación económica regional.

Uno de los puntos más importantes que se abordaron en esta reunión fue el informe sobre situación socio-económica regional y el informe de CAC – CAME – FEBA – ADIBA. Además se puso de manifiesto la preocupación debido a los altos intereses en las empresas prestadoras de servicios, AFIP, ARBA, entre otras.

La oportunidad fue propicia para un intenso debate y se expusieron las diferentes actualidades de cada una de las cámaras.

En esta oportunidad, los temas que se trataron en la reunión fueron los siguientes:

- Aprobación del acta anterior.

- Informe de presidencia secretaria y tesorería.

- Informe sobre situación socio-económica regional.

- Informe de CAC – CAME – FEBA – ADIBA.

- Altos intereses en las empresas prestadoras de servicios, AFIP, ARBA, etc.

- Debate y exposición de diferentes alternativas de cada una de las cámaras.

- Visita a Claas Argentina

Autoridades

Las autoridades del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense son:

Presidente: Daniel Omar Tombolato (25 de Mayo).

Vicepresidente : Manuel Ruben Montero (Bolívar).

Secretaria: María Carolina Olguín (General Arenales).

Tesorero: Luis Alberto Valinotti (9 de Julio).

Vocal titulares: Carlos Mario Cappeletti (Junín) y María Cristina Colombo (Ameghino). Vocales suplentes: Mauricio Gastón Franco (General Arenales) y Natalia Carolina Rojo (Lincoln).

Revisores de cuenta titular: Edgardo Ruiz (Pellegrini).

Revisor de cuenta suplente: Néstor Camplone (Olavarría).

Visita a Class

Luego de la reunión del Nucleamiento, los asistentes visitaron la planta de Claas Argentina ubicada en la intersección del acceso Centenario y la Ruta Nacional N° 188, uno de los principales y más antiguos de los diez depósitos que la empresa tiene en la Argentina.

“En la empresa se destacan la gran cantidad de jóvenes siendo una fortaleza en la empresa el capital humano, que en un 80% de su staff tiene menos de 30 años”, destacaron desde el organismo.

Además, pusieron de manifiesto que “en esta planta se fabrican plataformas girasoleras con las que la marca equipa sus cosechadoras en todo el mundo. De Ameghino sale el único cabezal que la compañía no produce en su planta de Hungría. En poco más de una década en la planta local se llevan fabricados 1577 girasoleros, 1121 trailers y 1083 desparramadores. La innovación es una característica a la cadena agro-industrial de la Argentina y por supuesto se expresa con toda la fuerza en Claas Ameghino, donde 115 personas todo los días depositan sus sueños y ganas de crecer”.