Patricio García cree que en Ameghino es posible transformar el presente

Patricio García, precandidato a Intendente de Florentino Ameghino, entiende que estas elecciones son diferentes a todas las anteriores.

“La sociedad cambió, el país cambió, el deterioro en la calidad de vida de la población es muy grande y se siente en la calle”, afirma para luego proponer: “Nuestra lista ofrece una renovación importante y necesaria. Mi vuelta no es una carrera electoral porque quiero ser el vencedor, yo no estoy desesperado por ganar una elección, el eje se corrió, el eje es la gente y la realidad que se vive”.

El legislador se mostró preocupado por lo que consideró el retroceso de Florentino Ameghino, como así también del país. “Macri y Tellechea son los responsables de esta paz de cementerio que se vive, y en esa paz, el desorden que nos ha causado a todos”, apuntó.

García afirma que “la calma del dólar tiene un costo altísimo para nuestro país, que beneficia y contenta a unos pocos, porque aunque baje el valor de la divisa internacional, la inflación no cede, y mientras tanto en cada casa la plata no alcanza para llegar a fin de mes”.

Para el ex senador provincial y ex intendente, en el 2015 el revés electoral tuvo un mensaje claro. Por eso le habla a todos aquellos que creyeron en las promesas electorales de que no iba a haber inflación, que los trabajadores no iban a pagar ganancias, que los jubilados iban a estar mejor, todos ellos, según sus palabras, fueron “estafados por Macri y la Alianza Cambiemos”, porque no es que no se cumplieron las promesas sino que se hizo todo lo contrario a lo prometido en campaña.

En este sentido explica: "en la lista estamos dando el mensaje de cómo pensamos gobernar la Municipalidad de Florentino Ameghino, en la lista estamos haciendo la autocrítica que nos pedían los vecinos, en la lista estamos transmitiendo que es entre todos. No hay revancha para mí en la política. Ni el rencor ni el resentimiento van conmigo, ni con ninguno de los que formamos parte de este equipo. Venimos a sembrar el amor de un estado presente, de un estado que abrace y contenga siempre, que no solo tenga en cuenta al vecino cuando se acercan las elecciones”.

Además reconoce, que "en Ameghino, todos ponemos el cuerpo para salir adelante, por eso todos son bienvenidos, no sobra nadie” e invita a la sociedad a participar en el espacio que conduce, llevando a cabo desde el comienzo una campaña participativa y ciudadana, que busca incluir a todos los ameghinenses, y donde las redes sociales han tomado un gran protagonismo con encuestas de opinión y alcances masivos. Sus redes tanto de Facebook, Instagram y Twitter son @patricio2019ok.