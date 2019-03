Inauguraron la planta de agua potable en el pueblo de Blaquier

El martes último, 12 de marzo, el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador estuvo presente en la inauguración de la planta y red de agua potable en la localidad de Blaquier, partido de Florentino Ameghino.

Esta obra que abastecerá a toda la localidad, tuvo una inversión de $25.812.565,12 y consta de una planta de Osmosis, con dos tanques de elevación y una red nueva de distribución de agua con dos cañerías: una para consumo y otra para limpieza y baños. También, cuenta con una envasadora de agua potable automática para distribuir a los lugares donde no se llega con la red, y de esta manera los vecinos de la zona rural podrán retirar el agua con bidones.

“Nada se puede lograr si no es con un gran esfuerzo. Uno se imagina tantos años sin gas, sin agua, sin cloacas y hoy es una realidad absolutamente distinta, que va a permitir llegar a fin de este año con la totalidad de la red de agua, la red cloacal por completo, sumado al gas. Uno no puede creer como teniendo la posibilidad se haya postergado durante tanto tiempo”, expresó el vicegobernador en su discurso.

Por su parte, el intendente Calixto Tellechea pronunció “Toda esta obra se lleva a cabo cuando todo el pueblo se pone de acuerdo. No hay banderías cuando uno encara una obra”.

Acompañaron el corte de cinta inaugural, el presidente del Concejo Deliberante Sabino Lahitte, el delegado municipal Juan Pratto y los senadores provinciales, Leandro Blanco y Agustín Maspoli.

Junto al ejecutivo municipal, las instituciones locales y los vecinos que se acercaron a presenciar el acto, se compartió agua potable de la nueva planta.