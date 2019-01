Preocupación por la situación hídrica de Ameghino

El bloque concejales justicialistas fueron al Municipio para indagar sobre la situación hídrica del distrito en general y de la localidad de Porvenir en particular.

Fueron atendidos por el intendente municipal Calixto Tellechea y el secretario de Obras Públicas, Ceretta.

Manifestaron que desde hace un tiempo, en particular en la localidad de Porvenir han tratado de acelerar el escurrimiento de agua de los caminos rurales (del Cementerio y el de Pasteur) para garantizar la “transitabilidad”. Apuntando que además tienen problemas con el camino de la balanza que une con General pinto por obras realizadas por parte de este distrito vecino.

“Consultados Ingenieros y técnicos que conocen la problemática de los caminos de nuestro distrito nos manifiestan que el problema es principalmente que aceleraron la llegada del agua a la localidad, al quitar tapones y costillas en el camino al cementerio, y tienen retardada la salida al no mantener las cunetas internas y el canal que bordeaba el pueblo, por lo tanto a las condiciones climáticas imperantes se agrava más la situación al no mantener el sistema de canales y cunetas por parte de la administración de Tellechea”, acusaron los ediles.



Desde la oposición señalan que, por los dichos del intendente local, donde hace hincapié en las obras realizadas por el vecino municipio de General Pinto que agravarían la situación, tanto el Intendente Municipal Alexis Guerrera como su director de caminos, aseguran que “las obras realizadas en la loma de los establecimientos El 13 como Las Marías de ninguna manera el agua se dirige hacia el distrito de Florentino Ameghino”, dando por tierra con las excusas del ejecutivo municipal.

“Desde hace un tiempo venimos manifestando el problema de esta localidad por falta de mantenimiento de los caminos, hasta hace un momento seguían sin luz, porque la camioneta 4x4 de la cooperativa Eléctrica de Pasteur no puede llegar a reparar el problema, y además se pone en riesgo la salud de los vecinos al no tener salida hacia los centros de salud más cercanos, y como nos manifestó un vecino ‘es hora de ponerse a trabajar y dejar las excusas, lluvia por más de 100 mm tuvimos muchas veces, pero el agua nunca llegó a inundar nuestras viviendas’, apuntaron.

Los ediles justicialistas dijeron que se ponen a disposición para trabajar en esta emergencia cuando el ejecutivo lo requiera. “Le sugerimos que, para tranquilidad de nuestros vecinos, se gestione rápidamente ante la Gobernadora Vidal y autoridades de Defensa Civil Provincial, como ya hemos hecho en otras oportunidades, los medios de transporte que garanticen la accesibilidad, camionetas 4x4, unimog, y de ser necesario helicóptero”, afirmaron.