Tellechea: "no tengo aversión ni amor eterno por la reelección"

En diálogo con Democracia, el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, se refirió al posible desdoblamiento de elecciones nacionales y provinciales, a la instancia de elecciones primarias y a su futuro en la política local.

“La última PASO fue un desperdicio de plata porque las listas ya estaban charladas, no hacía falta, pero para armar una lista y ponerse de acuerdo es una buena herramienta”, dijo Calixto Tellechea a Democracia. Y agregó: “En el caso de Cambiemos, no creo que haya PASO a nivel nacional y provincial, para la fórmula importante, y en Ameghino nosotros tenemos que sentarnos a charlar, es muy temprano todavía, en el Concejo Deliberante están los cuatro partidos de Cambiemos, venimos tranquilos, no sé si va a haber PASO, no creo, seguro que lo arreglamos tomando un café, como hicimos en 2017”.

Consultado respecto de la reelección, el jefe comunal de Ameghino dijo que “todavía está muy verde todo, la verdad es que tenemos la cabeza puesta en la gestión y no he sentido que haya distintos candidatos que quieran ir por Cambiemos; yo no tengo problema, si tengo que ir, voy a ir; si no, no tengo problema, acompañaré a Cambiemos”, dijo y agregó con contundencia “no le tengo aversión ni amor eterno a la reelección”.