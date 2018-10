5 robos en 15 días: Tellechea se reunió con el comisario de Ameghino

Entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre, personal policial de la comisaría de Ameghino recibió cinco denuncias por robos. Esta circunstancia alarmó al intendente local, Calixto Tellechea, quien citó en su despacho al comisario Joel Efner para reforzar el trabajo en materia de seguridad.

"Entre los días 23 de septiembre y 7 de octubre, la Policía Comunal recibió cinco denuncias de vecinos que alertaron sobre la perpetración de robos, hurtos y/o violación de domicilios, bajo una modalidad conocida como 'Escruche'. Básicamente, consiste en que los delincuentes ingresan a domicilios donde sus dueños o moradores no se encuentran durante varios días, forzando ventanas o puertas, en busca de dinero u objetos de valor. Vale aclarar, que de las cinco denuncias recibidas, en solo dos se constataron faltantes", expresó Calixto Tellechea en una publicación realizada en su cuenta de Facebook.



"Me reuní con el Comisario Joel Efner para transmitirle mi preocupación, la que é también siente como propia, y estoy seguro de que en los próximos días trabajará incansablemente junto a su personal, no solo en el esclarecimiento de los hechos denunciados, sino también en la prevención de otros. Además, todas las denuncias se encuentran tramitando en sede penal ante las correspondientes Unidades Fiscales de Investigación y Ayudantía Fiscal Ameghino. Es importante saber que más allá de los esfuerzos que se hagan para esclarecer los hechos, estas son modalidades delictivas complejas y de difícil protección total por la Policía. Por eso, al momento de dejar el hogar por algunos días, es conveniente siempre avisar a un vecino para que esté atento a movimientos extraños", continuó Tellechea.



Por último, el intendente dijo que "lo primero es asumir la realidad de lo que pasa, sin esconder la basura debajo de la alfombra, para luego ponerse a trabajar para que estos hechos no sigan sucediendo. Por eso, aprovecho para pedirles que en caso de que constaten la presencia de personas desconocidas y/o ajenas presentes en domicilios deshabitados o sin sus moradores, den aviso inmediatamente a las líneas 101 o 471-002 pertenecientes a la Estación Policía Comunal de Ameghino".