Familias solidarias transitorias: abierta la inscripción

Desde la Municipalidad de Florentino Ameghino anunciaron que está abierta la convocatoria para formar parte del programa Familias Solidarias Transitorias.

Podrán postularse personas solteras, en pareja, casadas, con y sin hijos entre el 8 y el 19 de octubre. Los interesados deben acercarse al CIC en calle 11 y 14, de Ameghino, de lunes a viernes de 8 a 12 o comunicándose por mail a serviciolocalflorentinoameghino@hotmail.com



Requisitos

- Que el grupo familiar conviviente este de acuerdo en ser una familia solidaria.

- Que no tengan la intención de adoptar. Las familias solidarias no tienen la posibilidad de adoptar al niño/a o adolescente que acogen, por lo que no deben estar inscriptos en el Registro de adoptantes.

- No tener antecedentes penales.

- No ser moroso alimentario.