Nuevo incremento salarial para trabajadores municipales

La Municipalidad de Florentino Ameghino resolvió incrementar en un 10 % los haberes salariales que cobran en septiembre los empleados municipales, no así a la planta política (intendente, secretarios, concejales, etc.).

Este porcentaje se suma al 10 por ciento de aumento otorgado en meses anteriores, que fueron pagados en dos tramos.

Según lo anunciado por el intendente Calixto Tellechea, en lo que va del 2018, el aumento salarial de los trabajadores municipales es del 21.28 por ciento. “Pensamos que no va a ser el último incremento de este año. Para nosotros es una prioridad la valoración de quienes todos los días se esfuerzan por prestar los distintos servicios que brinda el Municipio”, manifestó el jefe comunal.