Semana de prevención del embarazo adolescente

Desde Salud de la Municipalidad de Ameghino recuerdan que del 21 al 28 de Septiembre se realiza la Semana de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia.

Cada día, 272 adolescentes se convierten en madres en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. El 70% de esos embarazos no fue planificado. Para la mayoría de ellas es su primer parto y según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2016, el 4,2% de las adolescentes declaró haber sufrido coerción en su primera relación sexual.

En la “semana de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia”, del 21 al 28 de septiembre de 2018, se desarrollará la campaña en redes sociales “Mostrá tu poder”, que será acompañada de actividades territoriales para que los adolescentes asuman la temática y se expresen sobre este tema clave para ellos.

¿Cómo se evitan estos embarazos no planificados? Y la respuesta es siempre la misma: garantizando que chicas y chicos tengan acceso a información que los ayude a tomar decisiones responsables sobre su vida sexual y reproductiva. Información que explique, en términos conocidos por ellas y ellos, cuáles son las formas de prevención no sólo de los embarazos no planificados, sino también de la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Y no sólo eso: también que ayude a chicas y chicos a identificar relaciones amorosas desiguales y evitar la violencia en los vínculos.

Algunos mitos sobre los embarazos no planificados y la vida sexual

1) En la primera relación sexual no puede producirse un embarazo.

FALSO

Existen las mismas probabilidades que en cualquier otra relación sexual desprotegida.

2) Usar preservativo disminuye el placer y el momento de ponerlo “corta el clima”.

FALSO

El preservativo es muy delgado, no quita sensibilidad y puede incluirse en los juegos sexuales. El preservativo además protege de infecciones de transmisión sexual.

3) Ceder ante la presión para no usar preservativo es una muestra de amor.

FALSO

Cuando una pareja se respeta, se cuida usando el método anticonceptivo que elija si quiere evitar un embarazo.

4) Cuando una mujer dice no, es parte del juego de seducción.

FALSO

Cuando alguien dice “NO” es “NO”. Tiene derecho a decir “no” o decidir parar en cualquier momento de la relación, incluso si es con su pareja. Si no se respeta es violencia sexual.