Decomisan 65 kilos de chacinados que estaban por salir a la venta

La Oficina de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Florentino Ameghino decomisó más de 65 kilos de chacinados elaborados sin las medidas adecuadas de higiene y control bromatológico, que estaban a punto de salir a la venta.

El decomiso de la mercadería fue ordenado disposición del intendente municipal, Calixto Tellehcea, con motivación fundada en proteger la salubridad pública de los habitantes de Florentino Ameghino, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24 de la Constitución Provincial.

El operativo fue realizado en calle 11 bis entre 10 y 12. Por tal motivo, se solicita a todos los vecinos que hayan comprado chacinados en esa dirección, se abstengan de consumirlos. Hacemos extensivo ese pedido a todo aquel que elabore o compre productos de esta índole en lugares que no cuenten con las habilitaciones correspondientes.

Recordamos que las enfermedades que se pueden adquirir mediante el consumo son:

- Triquinosis

- Salmonelosis

- Listeriosis

- Colibacilosis

- Síndrome urémico hemolitico

- Estafilocococis

- Toxoplasmosis

- Botulismo

- Leptospirosis

Estas toxoinfecciones alimentarias pueden llegar a ser de extrema gravedad, pudiendo causar incluso la muerte.

Consultado, el Calixto Tellechea señaló que "sabemos que no es fácil tomar estas decisiones, pero cuando está en juego la salud de los vecinos, no podemos permitirnos dudar. Espero que podamos acercarnos a los vecinos que elaboran estos productos, o cualquier otro que no cumpla con las normas de bromatología, para darles una mano y que puedan desarrollar una actividad formal y segura".