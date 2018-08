Impulsan la creación de Familias Solidarias Transitorias en el Distrito

El Programa de Abrigo Socio Familiar organiza una charla informativa el martes 28 de agosto, a las 20, en el Complejo Educativo, para las denominadas Familias Solidarias Transitorias, cuya inscripción se encuentra abierta en este distrito.

Organizan: Servicio Local, Secretaría de Desarrollo Humano Municipalidad de F. Ameghino y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe mencionar que el Organismo provincial de la niñez y adolescencia se encarga de diseñar y ejecutar políticas de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; trabaja en favorecer la participación y el compromiso social de las familias y los dirigentes sociales en relación a la niñez y la adolescencia; promueve y asesora a los municipios en el desarrollo de servicios locales y los procesos de transformación institucional; coordina la aplicación de políticas de responsabilidad penal juvenil, dentro del marco de lo establecido por los convenios y leyes internacionales.

Solidaridad

La familia solidaria transitoria es una que mantiene los cuidados necesarios a niños y adolescentes que se encuentran separados temporalmente de su familia de origen.

Pueden ayudar recibiendo en familia a una niña, niño o adolescente que por diversas circunstancias no puede vivir con sus padres.

Para la inscripción los requisitos son: ser mayor de 21 años, no estar inscriptos en el Registro de Familias Adoptantes; no tener antecedentes penales, uno de los miembros de la Familia Solidaria debe ser sostén de familia; no ser moroso alimenticio.

Para más información dirigirse de lunes a viernes de 8 a 12, en el Servicio Local, CIC, calle 11 y 14. Tel. 03388 470349.