Calixto Tellechea: "hoy el pueblo está lleno de mejoras"

El intendente municipal de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, realizó un repaso de las obras en ejecución y apuntó a la oposición. En este sentido dijo: "no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar" y recordó que "desde el peronismo hablaban de que no iba a haber obra pública, hoy tenemos el pueblo lleno de mejoras y ampliación de servicios".

El intendente aseguró que "la obra pública que está en curso no se frenará" y apuntó que "en el término de unos días vamos a estar inaugurando el Hogar de Ancianos y también estamos terminando la construcción del Hogar de Día y la Comisaría de la Mujer". Tellechea enumeró otras obras como el cordón cuneta de la calle 42 con gas y cloaca, otras obras similares y de mejorado de calles en barrios de la ciudad cabecera y Blaquier. También ponderó al construcción de la Escuela N°4 y la Escuela Técnica.