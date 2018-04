Tellechea confirmó que cerrará el peaje sobre la ruta 188

El intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, confirmó que no hay vuelta atrás respecto del cierre del peaje sobre la ruta nacional 188, y afirmó que “se acrecentaron los empleados sin observar la viabilidad económica, que hoy este peaje posee un déficit mensual de más de 2 millones de pesos, el cual sólo está relacionado al pago de sueldos”.

A su vez, el intendente dijo que “fuimos a la Dirección Nacional de Vialidad en busca de certezas, y para dialogar sobre un tema que nos preocupaba: las indemnizaciones. Volví con la tranquilidad de saber que cada trabajador va a cobrar su indemnización, las cuales ascienden a sumas importantes, y créanme que si entre todas las partes ponemos voluntad, podrán generarse nuevos empleos o sustentamientos económicos”.

“Me parece un despropósito discutir este tema como si fuese un capricho del Gobierno nacional, y no mirar al mismo tiempo la cantidad de obras viales que se están realizando. Mis dichos están lejos de querer despreciar las fuentes de trabajo. Simplemente creo que las cosas deben ser debatidas con datos, y principalmente con sinceridad”, remarcó el alcalde radical y apuntó que “todos saben que este peaje fue puesto allí por negociaciones políticas de la década del 90. También todos saben la intervención que tuvo la política incluso durante la continuidad de la concesión. Es decir, que no se le suma todo el mantenimiento y las mejoras que desde hace años es pagada por el Estado, y no por la empresa concesionaria”.

“La decisión del levantamiento de un número de peajes busca que todos los argentinos dejen de pagarle a las empresas privadas que no pueden mantener las rutas. Lisa y llanamente, en nuestro caso, cuando pagamos el Peaje de la Estación Ameghino, estamos pagando por un servicio que no recibimos. También vale aclarar que el Corredor Vial 2, es el de menos circulación del país”, dijo luego. En tanto, argumentó que “estos son algunos de los motivos por los cuales he defendido las medidas, y porque sé, y honestamente muchos trabajadores del peaje saben, que ninguno sufrirá las situaciones extremas que algunos intentan plantear”.

“Nuestra tarea se plantea en los próximos meses, y no tengan dudas de que estamos a disposición desde el Municipio, para cada trabajador del peaje que quiera superar esta difícil situación. Los acompañaremos para que puedan administrarse bien y puedan desarrollar inversiones. Mientras tanto, repudiamos todo tipo de provocaciones, actitudes violentas, y la partidización del reclamo, como algunos intentan articular y manipular mediáticamente. Ni en estos dos años de mi mandato, ni en los dos que me quedan, podremos lograr todos nuestros objetivos”, cerró.