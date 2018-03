Denuncian al concejal Sabino Lahitte por insultos y agresiones

Esta mañana, uno de los trabajadores del peaje de la localidad de Ameghino, ubicado sobre la Ruta nacional 188, sufrió la presunta agresión física y verbal por parte del presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, Sabino Luis Lahitte.

En diálogo con Democracia, Jorge Puertas, el trabajador que filmó Lahitte, contó cómo se desencadenaron los hechos: "salí del trabajo para ir hasta el banco y Lahitte estaba en la vereda, cuando me vio se agarró los genitales y yo le dije que mejor usara eso para evitar que los 40 trabajadores del peaje queden en la calle, me dijo que el peaje no le importaba" y agregó "di la vuelta y comencé a filmarlo, ahí agarró el celular y me amenazó, yo fui a la fiscalía a hacer la denuncia y luego comencé a difundir el video".

Consultado por la actitud violenta de Lehitte, Puertas dijo a Democracia que "no es la primera vez que hace esto, ya ha tenido otras peleas, incluso denuncias por violencia de género hechas por su ex mujer y denuncias por canales clandestinos en su campo".

Por otro lado, el equipo de prensa del Senador Gustavo Traverso expresó que "se ha presentado en el Concejo local un repudio a este supuesto accionar por parte de un funcionario público hacia trabajadores que se encuentran en una situación laboral crítica y angustiante. Y le exigimos al intendente Calixto Tellechea la inminente renuncia por parte del concejal Sabino Luis Lahitte".

Horas más tarde, Lahitte realizó su descargo en la red social Facebook: