Se suspendieron los carnavales del distrito aludiendo una norma vigente

El Club Social y Deportivo Sarmiento de Ameghino suspendió los corsos en el distrito, previstos para los días 9 y 10 de marzo.

El 27 de febrero último, la comisión directiva y las subcomisiones de Fútbol y Hockey, de la mencionada entidad deportiva hicieron saber a la comunidad las razones de la medida adoptada, que al parecer tiene que ver con no poder adaptar la organización del carnaval a las normativas municipales vigentes.

El comunicado dado a conocer expresa que “luego de varias reuniones, de haber confeccionado varios presupuestos (de los que se hace cargo únicamente el club, sin ninguna otra ayuda), y ante la imposibilidad de poder encuadrar el evento dentro de las normativas vigentes, fundamentalmente el desarrollo de la cantina como sostén principal de los carnavales, se ha resuelto suspender la edición 2018 de los carnavales de Ameghino”.

Más adelante señala: “nos da mucha tristeza e impotencia llegar a esta resolución pero entendemos que, como institución, debemos ser respetuosos de la legislación actual, la que en su letra fría pone en jaque eventos como el carnaval. Por otra parte, debemos ser muy cautelosos de los riesgos económicos que se asumen para no complicar la ya muy castigada actualidad de los clubes”, señaló la entidad.

“El espíritu de este encuentro es el de celebrar en familia, con amigos y creemos fervientemente que no podemos bajar los brazos en pos de sostener esta fiesta que tanto nos costó recuperar. No será en el 2018, será en el 2019 o cuando podamos adecuar el desarrollo de los carnavales a los estándares que impone la legislación actual (y el sentido común)”, apuntaron.

Destacaron que es un “duro golpe al ya muy comprometido presupuesto con el que contamos para sostener a nuestra institución, la que seguirá batallando para poder cumplir a través del deporte u otra actividad cultural el espíritu social, mandato principal de nuestro club como organización sin fines de lucro”, concluyeron.

El Municipio

Respecto a la posición del Club y atento a las repercusiones conocidas durante los últimos días sobre la suspensión de los corsos organizados por el Club Social y Deportivo Sarmiento, el Municipio aclara:

• Que otorgó el permiso correspondiente para la realización del evento.

• Que para este tipo de eventos se habilita a todas las instituciones solicitantes de la misma manera, informando la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires.

• Que particularmente, dicha habilitación, fue la misma que se otorgó en la edición 2017 del corso.

• Que siempre estuvo a disposición del Club para la realización del evento y prestó su colaboración en los medios que razonablemente podía atender.