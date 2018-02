Alerta entre trabajadores del peaje de Ameghino por posibles despidos

El 30 de enero último, empleados del peaje de Ameghino se enteraron de que levantarán el puesto de cobro ubicado en el km 301 de la Ruta Nacional 188. La decisión de la empresa Corredor de Integración Pampeana S.A. (CIP S.A.) podría dejar sin trabajo a cuarenta empleados a partir del próximo mes de abril, dado que el contrato vence el 21 del mes cuatro, si no se presentan posibilidades de reubicación.

Una comitiva fue atendida por el intendente local, Calixto Tellechea, a quien le pidieron que intervenga para evitar los despidos.

“Nos comunicaron que levantarán el peaje desde abril. Si es así nos quedaríamos todos sin trabajo, unas 40 familias. La empresa de peaje está en Ameghino desde hace 28 o 29 años, muchos de los empleados tienen varios años de trabajo acá”, dijo uno de los delegados gremiales del Sindicato Único de Trabajadores del Peaje y Afines (SUTPA), al ser consultado por Democracia.

“Venimos a la intendencia para que Tellechea haga algo, porque los despidos son de esta ciudad. Los trabajadores son de Ameghino y esto se siente acá”, y aseguró que “la gestión anterior había hecho fuerza para que no lo cierren”.

Desde el SUTPA quieren ver cómo reubicar a la gente desempleada, para que no haya más pérdida de fuentes de trabajo. “No va a ser el mismo trabajo que venimos haciendo. No habrá más cobro de peaje, por eso hay que ver cómo hacen para reubicar a los trabajadores”, dijo la fuente.

Según lo expuesto, el gremio tiene tres opciones: localizar empresa privada para que tome este tramo de la ruta y ponga un peaje; formar una cooperativa; o que los trabajadores pasen a Vialidad.

“No creo que sean viables, no creo que ninguna empresa se haga cargo para perder, porque realmente en este peaje es más lo que se pierde de lo que gana, no hay recaudación ni movimiento que puede haber en otros peajes; menos una cooperativa, no es rentable, ni para pagar a los empleados”, afirmó.

Desde la Municipalidad de Florentino Ameghino informaron a Democracia que aguardan reuniones con Vialidad para tener mayores precisiones respecto de la situación. El intendente Calixto Tellechea se solidarizó con los empleados y el próximo viernes mantendrían una nueva reunión.

¿Y Agustín Roca?

A pesar de que ya desde el año pasado había rumores de que se levantaría también el Peaje en Agustín Roca, la fuente gremial consultada ayer dijo que no, que hasta el momento no habían confirmado tal rumor, por lo que se estima que no lo sacarán.

Sí está confirmado el cierre del peaje en J.A de la Peña, localidad del partido de Pergamino, pero los empleados en este caso serán tomados por la empresa de peaje de ruta 9.