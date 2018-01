Construirán una planta de energía solar en la ciudad cabecera de partido

La Cooperativa Eléctrica de Ameghino Ltda. recibirá el aporte de una nueva planta solar que se comenzará a construir en marzo o abril del corriente año en la ciudad cabecera del partido de Florentino Ameghino.

Se estima que esto contribuirá a brindar una mejora en el servicio de energía que ofrece actualmente a sus asociados.

Roberto Navalesi, presidente del consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica de Ameghino Ltda., al ser entrevistado por Democracia, informó sobre este importante proyecto que se pondrá en marcha durante el 2018.

Sobre los motivos que llevaron a proyectar esta nueva planta, el directivo explicó: “en lo que es sistema eléctrico, el inconveniente que tenemos es la gran cantidad de kilómetros en líneas rurales, las cuales ya están en una etapa donde hay que hacer mucho mantenimiento porque son muy viejas, incluso con postes de madera, que han sufrido el daño ocasionado por las tormentas”.

“El capital que tiene que reponer la cooperativa es mucho, fueron muchos años de deterioro de sus líneas, como en todas las prestadoras de servicio, como Edenor, Edesir y por eso los problemas que hay, los cortes de luz, porque los sistemas están bastante críticos y no se solucionan de un día para otro. Hay muchas cosas por corregir, pero hay un cambio en el consumidor porque está obligado a cuidar el bolsillo y también en la forma de producir energía que va a tomar el Estado”, manifestó.

“En el gobierno anterior, por ejemplo, en Villegas había una generación de 36 motores diesel, como también hay algunos en Junín. Ahora la intención es que la generación sea de tipo eólica, solar. Tal es así que Ameghino ya tiene asignada una planta solar que se empezará a construir en marzo o abril de este año por generación fotovoltaica, que no cubre el total de la necesidad de nuestro pueblo, sino un 20 a 30 por ciento”, aclaró.

Beneficios

En cuanto si esta energía solar extra se iba a sumar a la generada por la Cooperativa, Navalesi dijo que sí. “Lo va a recibir la Cooperativa porque siempre fue muy cumplidora con un fondo creado en el 2002 o 2003 para este tipo de obra. Ya hay funcionando plantas en El Triunfo, en Arribeños y este año la construirán en Ameghino”, apuntó.

Según lo expuesto por el entrevistado, el Proinged maneja este tipo de recursos y va tomando las decisiones de en qué lugar se van haciendo ese tipo de estaciones generadoras.

Cabe mencionar que el Proinged es del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged), organismo público-privado conformado por la Subsecretaría de Servicios Públicos bonaerense y del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (Freba).

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Ameghino dijo que para que se decida la instalación debe haber ciertas condiciones como que se “esté en punta de línea”, que haya problemas de tensión.

“La tensión que llega es baja y ésta es una forma de reforzar. Es decir, primero tiene que estar la necesidad en el lugar y Ameghino la tiene, y segundo que la cooperativa de servicio tiene que haber hecho los aportes que tenían que hacer”, apuntó.

“Hay cooperativas que no hicieron esos aportes porque la situación económica no se lo permitía, en estos casos puede ser que se haga más adelante. En el caso de la de Ameghino, hizo los aportes, que son del orden de los 130 a 140 mil pesos mensuales. Este aporte se hizo durante 15 años, no estos montos, pero es un dinero que se cobró al usuario y se aportó al fideicomiso”, manifestó el directivo.

Estimó que esta nueva planta mejorará el servicio que se le brinda al consumidor eléctrico, que en estos momentos “no es bueno”.

“Sabemos que el motivo no es la cooperativa sino el problema de tensión que nosotros recibimos la energía. No es un problema de la Cooperativa cuyas instalaciones están en condiciones de funcionar normalmente, pero al recibir baja tensión no podemos hacer nada para entregarla mejor”, explicó.

Situación

Preguntado sobre la situación de la Cooperativa Eléctrica de Ameghino, Navalesi aseguró que era mejor que en épocas anteriores, porque las tarifas habían cambiado el precio y el beneficio era mayor para la entidad. “Antes, el cuadro tarifario tan bajo hacía que las cooperativas estuvieran trabajando prácticamente a pérdida”, afirmó.

“Ahora eso cambió –explicó el directivo- y se está dentro de los parámetros normales. La cooperativa no tiene como finalidad ganar dinero pero por lo menos apunta a no tener pérdidas. Antes veíamos que las líneas rurales se estaban deteriorando y no podíamos darle una solución definitiva, teníamos que ir remendando. Actualmente estamos entrando en una etapa que vamos a poder mantener las instalaciones un poco mejor, sobre todo las rurales, ya que son muchos kilómetros los que tiene que atender esta cooperativa”.

El personal

En el tema mejoras y personal, Roberto Navalesi manifestó que las mejoras se estaba empezando a hacer pero sucedía que el número de personal de la cooperativa era bajo para los problemas que tenía que enfrentar.

“Los sueldos del personal de la Cooperativa, del servicio eléctrico en general, son muy importantes, a eso se le agregan las cargas sociales, etc. , por eso hay que ir trabajando de a poco. Tomar más empleados ahora, por una situación un poquito mejor, que puede cambiar en cualquier momento, tampoco le sirve mucho a la Cooperativa, en realidad reconozco que para los problemas que hay que atender está un poco corta en gente, sobre todo para las líneas eléctricas”, dijo.

Sobre el precio de los insumos y materiales que usa la cooperativa en el servicio, Navalesi aseguró que los transformadores, los cables, etc. aumentaron en dólar mucho en otra época, del orden del 150 a 200 por ciento, y que ahora los incrementos que hubo eran “más lógicos”, como los del combustible y el costo de vida.

Según lo informado por Navalesi, el número de empleados de la Cooperativa es de 20: un gerente, cuatro administrativos para el servicio eléctrico, y once personas en el servicio de redes; un administrativo para el servicio de agua y tres empleados para este mismo servicio. El servicio de sepelio es subcontratado.