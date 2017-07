Patricio García criticó la forma en que fue elegido el director de Cultura

AMEGHINO

El presidente del bloque Peronista en el Senado de la provincia de Buenos Aires, criticó los términos en los cuales se debió discutir el arribo de Gabriel Sánchez Zinny a la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Finocchiaro ya tiene reemplazo. Gabriel Sánchez Zinny es el nuevo director Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires luego de que la Cámara Alta bonaerense diera por aprobado por unanimidad ese pliego.

No obstante, si bien todos los legisladores estuvieron de acuerdo con su arribo, también hubo lugar para las críticas de las formas. En ese sentido, el senador bonaerense oriundo de Ameghino, Patricio García, realizó observaciones a la forma en la que fue tratado su pliego.

“Tenemos nuestras diferencias en cómo se ha tratado este desde el punto de vista técnico y administrativo este pliego”, señaló García aunque sostuvo que si bien los legisladores “no somos quienes tengamos que seleccionar a la persona que se va a hacer cargo de la Dirección General de Escuela y Cultura de la provincia de Buenos Aires, sí pretendemos que por lo que esta Cámara significa, nuestra aspiración era poder cumplir todos los pasos administrativos correctos, pero lo que estamos haciendo es tratar de salvarlos”.

“Creo que hubo tiempo suficiente como para haber mandado el pliego en tiempo y forma y convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para votarlo porque todos por los medios ya sabíamos de quién se trataba”, agregó García, quien además sentenció: “Lo vamos a votar afirmativamente porque la legitimidad de quien gobierna tiene para elegirlo”.

“Nosotros después criticaremos o acompañaremos las políticas que creeremos acertadas o no pero sería un error no acompañarlo, máxime teniendo en cuenta que es una cartera que tiene una importancia considerable en la vida de los bonaerenses”, insistió.

Por último, el ameghinense también se ocupó de marcarle la cancha a Sánchez Zinny al afirmar el carácter de su voto afirmativo: “Nuestro acompañamiento es a favor de la educación pública y por los docentes que buscan mejorar los salarios”.