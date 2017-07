Inauguraron obra de gas por red

EN LA ESCUELA N° 501

Pocos días atrás inauguraron la obra de gas por red en la Escuela de Educación Especial N° 501 de Florentino Ameghino, tras una gestión realizada por el Consejo Escolar, con el financiamiento del Fondo Educativo.

Para la misma se realizó un concurso de precios para contratar a la persona que hizo la obra. Además de las conexiones de red, se instalaron calefactores y una cocina nueva.

Mercedes Sosa aseguró que “después de 36 años, la Escuela Especial tiene gas por red como el resto de la comunidad. Es un gran beneficio para la escuela que ya no van a tener que estar esperando el camión que venga a cargar los tubos de gas”.

Agregó además que “se tuvieron que cambiar algunos insumos de la escuela que no eran compatibles con la obra del gas anterior”.

En el mismo sentido, María de los Ángeles Cardosi opinó que “espero que disfruten este nuevo servicio, ya que a veces se quedaban sin gas porque el camión no llegaba”.

Del acto participaron la directora de Educación y Cultura, Gabriela Gobbini, la presidente del Consejo Escolar Mercedes Sosa, la consejera escolar María de los Ángeles Cardosi, la directora Patricia Nieto y personal del establecimiento.