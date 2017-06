“El Estado se vuelve a equivocar”, dijo el directivo Américo Kelly

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AMEGHINO

A propósito del incremento de las tarifas eléctricas que han sido autorizados por la Justicia en los últimos días, han surgido nuevas opiniones sobre el tema, en este caso de Américo Kelly, presidente de una cooperativa eléctrica de la zona, como es la de Florentino Ameghino.

El fin de semana último se supo que la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa de La Plata suspendió el fallo judicial de primera instancia que había frenado la aplicación del aumento en la luz para los usuarios del Gran La Plata y el interior de la provincia, que promediaba el 58 por ciento.

De esta manera las concesionarias Edelap (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las casi 200 cooperativas del interior quedaron habilitadas para aplicar el nuevo cuadro tarifario.

Al solicitársele una opinión sobre este tema, el directivo expresó: “Como es de público conocimiento la política del gobierno anterior, provocó un congelamiento de tarifas, mientras los insumos de las Cooperativas subían (combustibles, mantenimientos de vehículos, compra de insumos para las líneas, sueldos, etc.). Esto provoco irremediablemente un desfasaje económico – financiero en las Cooperativas, que hasta el día de hoy se sufre”.

“Ahora bien: las cooperativas no son ajenas a lo que está pasando una gran parte de la población con los ingresos salariales y la falta de trabajo. Esto hace un desequilibrio muy complicado de resolver. El Estado se ve obligado a equilibrar el valor de las tarifas en rubros muy sensibles para la población como son el gas y la energía eléctrica, porque no es un lujo, sino una necesidad”, apuntó.

“El pensamiento de las Cooperativas es que el reacomodamiento tarifario eléctrico fue realizado en porcentajes muy elevados de una sola vez. Esto impacto muy fuerte para el bolsillo de la población, si bien la implementación de tarifa social fue muy buena, lo que produjo que más usuarios pudieran acceder a ella. Dicho aumento podría haber sido más gradual”, opinó Kelly.

Finalmente dijo que “si bien es cierto que las tarifas no se encuentran en los valores reales, también es cierto que la metodología difiere de la realidad del pueblo. Por ello creemos que el Estado se vuelve a equivocar al pretender actualizar las tarifas con porcentajes que en algunos consumos superan el 50% de una sola vez”.