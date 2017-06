Avanza la creación de una Delegación provincial de Hidráulica en Villegas

LEGISLATURA

El Senado Bonaerense aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que establece la creación de una Delegación de la Dirección Provincial de Hidráulica en General Villegas.

En la última sesión de la Cámara Alta provincial, se aprobó una iniciativa para alivianar y darle solución más efectiva a las consecuencias de las inundaciones en la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por el presidente del Bloque Peronista, el ameghinense Patricio García, consiste en un proyecto de Ley que propone la creación de una Delegación de la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires -o la repartición administrativa que en el futuro la reemplace- en el Partido de General Villegas.

“Creemos imprescindible que la Dirección Provincial de Hidráulica tenga una Delegación permanente con personal técnico capacitado y los medios necesarios para su buen funcionamiento en el partido de General Villegas” dijo el legislador oriundo de Florentino Ameghino.

Numerosas entidades de la localidad requieren la creación de la oficina señalada en el proyecto, entre las que se destacan el Centro de Acopiadores de Cereales del Noroeste Bonaerense, la Cámara de Transportistas,la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio e Industria, el Centro de Transportistas y el Aero Club, la Asociación Cooperadora de la Escuela Agraria, la Asociación Profesional C.E.N Bonaerense y el Sector Industrial Planificado, entre otros.

El senador se refirió a las declaraciones que María Eugenia Vidal realizó días atrás: “Que la gobernadora diga que la Provincia se va a volver a inundar, pero la diferencia es que las obras empezaron y van a continuar hasta que se terminen, no nos satisface y nos preocupa seriamente. Tenemos la certeza de que es imprescindible tomar medidas hoy, cuando nuestros vecinos lo necesitan; las obras que se hagan, pero el Estado, la Provincia debe empezar a atender esta crisis ya, y dejar de hacer política con esta situación”, sostuvo.

Asimismo, el senador manifestó que “se debe continuar con la realización de la totalidad de las obras planeadas en el Plan Maestro del Salado. El Poder Ejecutivo tiene que tener como política de Estado la puesta en marcha y finalización de las obras hídricas. No alcanza con decir a los vecinos que se van a inundar, los funcionarios poseen las herramientas para obtener información y prever las catástrofes. No han estado preparados para prevenir las altas precipitaciones, hubo una impericia muy grande por parte de la gobernadora.”

Además, en el Senado bonaerense se aprobó un proyecto de declaración, de la bancada peronista, para que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas correspondientes, a efectos de solicitar a las Autoridades Federales, la incorporación de los Partidos de Florentino Ameghino, General Pinto y Lincoln a las previsiones de la Ley 27.355 (sancionada el 26 de abril de 2017, el Congreso de la Nación).

La norma nacional de referencia, declara zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social, por el término de 180 días a partidos, departamentos, localidades y/o parajes que se encuentran afectados por las inundaciones distribuidos en once provincias.

También prevé un fondo especial con aportes del Tesoro Nacional para hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y la reconstrucción de las economías afectadas.