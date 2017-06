Se conocieron los candidatos que impulsan listas locales en la región

RUMBO A LAS PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Antes del cierre de listas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), que se llevarán a cabo el 13 de agosto en la provincia de Buenos Aires, a continuación se detallan algunas de las nóminas que se presentan a nivel local, en lo que hace a candidatos o precandidatos a concejales y consejeros escolares.

En Pinto

En General Pinto, el Frente Cambiemos postula como primer concejal al arquitecto Roberto Manuel Maruri, actual gerente de la oficina del Anses en el Distrito y ex candidato a intendente años atrás.

Lo secundan Patricia O´ Brien (de Coronel Granada), Guido Belauzarán (Germania), y los pintenses Silvia Edith Casanova y Juan Manuel Tamburri.

Para consejeros escolares se postularán Lorena Santos y el abogado César Nessi.

Iría a interna con la lista de la Unión Cívica Radical que encabezará la docente Marcela Burgos, secundada por Juan Pablo García como primeros aspirantes al Concejo Deliberante.

En cuanto al Frente para la Victoria, postularía a dos ex concejales, la pintense Mónica Galbo y el germaniense Enrique Minervino, este referente de la línea provincial que lidera Leopoldo Moreau. Este grupo cuenta con el apoyo del edil Hugo Manuel Mur y del actual legislador municipal Sergio Javier Baldomá, quien hace pocas semanas dejó el espacio del Frente Renovador que lidera el intendente Alexis Guerrera para volver al Frente para la Victoria.

También presentaría lista el sector que a nivel nacional encabeza Florencio Randazzo, la cual encabezaría el pintense "Charles" Mc Cormick.

El Frente Renovador presenta como candidato a primer concejal a Livio Dovigo, actual secretario de Deportes municipal; en segundo término, Analía Padía, actual presidente del Consejo Escolar; en tercer lugar, Ariel Yapur y en cuarto, Sara Menéndez, actual presidente del Concejo Deliberante. El primer candidato a consejero escolar es Gabriel López, inspector de Educación Física.

Arenales

En el distrito de General Arenales, la lista Cambiemos postula como candidato a primer concejal a Juan Gabriel Manacorda, actual concejal, oriundo de Ascensión. En segunto lugar, a la escribana Estela Bernasconi; y en tercer término iría Raúl Rinaldi, secretario de Salud del Municipio.

Por el espacio político que lidera la ex presidenta Cristina Fernández, Unidad Ciudadana, la primer candidata a concejal es Silvia Lugarno, directora de un jardín de infantes y ex administrativa del Hospital; en segundo lugar, el abogado Guillermo Tapia, y en tercer término, Ruiz.

Por el justicialismo, sector que lidera Florencio Randazzo y su lista “Cumplir”, el primer candidato a concejal es el ex intendente José María Medina, y en segundo término, la comisaria Patricia Bengolea, de Ascensión, ex directora de Seguridad.

Por el Frente Renovador, 1País el primer concejal postulado es Cristian Lescano, presidente de la Liga Deportiva de Arenales.

Lincoln

En el distrito Lincoln habrá varias listas, entre ellas dos de Cambiemos, una liderada por Diego Ramos, de tinte oficialista, y la otra por Gerardo González (ARI), como primer candidato a concejal, secundado por María Eugenia Bozzone (UCR) y Daniel Ramello (PRO).

Diego Ramos, primer concejal, estará acompañado por Mercedes Parma, en segundo término; Guillermo Gastaldi, en tercer lugar y María Cristina Macías, en cuarto.

El peronismo tiene, por un lado, como candidato a Nicolás Olaberría, por el randazzismo, acompañado por Gabriela Bracchi y Mariela Roldán.

Dentro de Unidad Ciudadana habria al menos dos listas. Una de ellas tendría a Marcelo Arrizabala como candidato a primer concejal.

El espacio 1 País se encontraría encabezado por Walter Salazar, acompañado por Fernando Luján, Ernesto Salvadore y Nora Sabatini. Competirá con Manuel Solana, que lidera otra lista de este partido que lidera Massa.

El Frente de Izquierda ya tendría su candidato a primer concejal, el docente Martín Beloso.

Viamonte

En General Viamonte, los candidatos de los partidos políticos son: Cambiemos, Aransazu Lencina, “Chino”Franco y Marianela Monti. Del Frente Renovador, 1 País, el abogado Claudio Rocoma, Cinthia Leguizamón y Daniel Ladaga. De Unidad Ciudadana, Mauricio Martín, Viviana Cabrera y Saúl Bartoletti. Frente Justicialista: Santiago Pastorino, Patricia Román y Saúl Echeverría.

Chacabuco

En Chacabuco, la lista Cambiemos presenta en primer lugar a concejal a Rodolfo Loli Serritella, le siguen Ana Roldrigo e Ignacio Orsini, entre otros. Para consejeros escolares, Patricia Colacilli, Leandro Di Pinto y María Laura Papada.

El Frente de Unidad Ciudadana, impulsa para concejales titulares: Martín Carnaghi, Ruth Williams, Fabián Ayala, Laura Mansilla. Consejera escolar Sofia Cuello.