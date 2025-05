Kicillof tiene mentalidad "soviética" y defendió el blanqueo de los dólares "del colchón"

Siguen los cruces entre Provincia y Nación. Esta vez el contrapunto es por la flamante decisión de la gestión del presidente Javier Milei de impulsar el blanqueo de dólares (aunque no presentado de esa forma) que la gente tiene debajo del colchón. Anunciado la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, desde la administración de Axel Kicillof anticiparon que no adherirían. Y el que salió duro a responder fue el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reemplazante de la AFIP, calificando de "soviético" al gobernador bonaerense.

En declaraciones recientes, Juan Pazo aseguró que "por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie si adhiere al nuevo régimen". "Esta concepción soviética de Kicillof y su equipo no me llama la atención, no es nada nuevo. Ellos nos llevaron a este régimen de exceso de la información", afirmó.

Pazo se refirió al anuncio que formuló ayer ARBA respecto a que en el territorio bonaerense los controles sobre los contribuyentes seguirían como hasta ahora ya que no modificarían nada a partir de lo expresado por Nación.

"Para proteger los consumos personales y variaciones patrimoniales, los que no adhieran a este régimen, perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas así como también la de los consumos que se den por encima de los umbrales", señaló Pazo, quien agregó: "No les vamos a pasar información. Eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente".

Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron en Casa Rosada dos reuniones por videoconferencia con 17 gobernadores para explicarles detalles del plan para fomentar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema, con el objetivo de que las provincias adhieran a esa medida.

Mientras que en el primer encuentro virtual los gobernadores que participaron fueron Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el ministro de Economía, Daniel Abad, en representación de Osvaldo Jaldo (Tucumán), en el segundo turno lo hicieron Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de los ministros Guillermo Acosta y Manuel Calvo, en representación de Martín Llaryora (Córdoba), y el de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, en representación de Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

No estuvieron los peronistas Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Tampoco asistieron el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe), ni el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

En rigor, la Casa Rosada busca convencer a los gobernadores de que no pongan trabas, controles ni gravámenes que entorpezcan el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", tal como adelantó que hará Kicillof, quien criticó que la iniciativa "parece más una estrategia para legalizar fondos sin origen claro".