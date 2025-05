Pese a la tensión Macri-Milei, Ritondo insistió en que el PRO y LLA buscan aliarse en la Provincia

Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, se refirió en la Summit 2025 de AmCham a la fricción que hubo con La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas entre Mauricio Macri, Sylvia Lospennato y el presidente Javier Milei y aseguró que “con las tensiones que pasan en campaña hacemos tabula rasa”.

En la misma línea, y en una improvisada conferencia de prensa que dio entre los periodistas que se encuentran en el evento de AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país), manifestó que su espacio “no quedó debilitado” y que no considera que el oficialismo quiera sumar miembros a LLA.

“El PRO no quedó debilitado. Creo que la fortaleza que tenemos (con el Gobierno Nacional) es que compartimos una visión de país y de la Argentina que queremos”, expresó.

Por otra parte, también se refirió al ex presidente de la Nación y actual titular del espacio, Mauricio Macri y aseguró que el ex mandatario “quiere que sigan trabajando en una alianza con LLA” para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Lo mejor que le puede pasar a los bonaerenses es que vayamos juntos”, expresó el dirigente macrista que en esta mirada no está solo dentro de su partido pese a los fuertes embates de Milei contra Mauricio Macri en los últimos días. Más temprano, un intendente del PRO se mostró a favor de una alianza con LLA.

Días atrás, Macri advirtió que sería "una catástrofe" si el kirchnerismo vuelve a ganar en la provincia de Buenos Aires.

“Mauricio Macri es un ex presidente que ha trabajado mucho este último año y medio para apoyar las medidas del Gobierno Nacional y eso es histórico porque nunca, ningún presidente de un partido apoyó el gobierno de otra fuerza”, concluyó.