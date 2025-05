Carlos Bianco: “Los problemas que trae el cambio climático se solucionan con obra pública”

“En muchos lugares el agua fue bajando y drenando correctamente” aunque “teníamos situaciones todavía complicadas en las zonas más afectadas que fueron Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Salto” además de “en algunos lugares del conurbano”, informó el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, en relación a la situación que todavía se vive en diferentes zonas a causa de las excepcional tormenta que se dio el último fin de semana.

En diálogo con el programa “No Mientan Más”, por Radio Provincia AM1270, Bianco detalló que “desde el gobierno provincial se continuó con la asistencia, rescates, evacuaciones, y la búsqueda -lamentablemente- de algunos desaparecidos que quedaron de las tormentas del fin de semana por parte del ministerio de Seguridad”.

También informó que “el ministerio de Desarrollo de la Comunidad brinda asistencia con alimentos, y colchones; el OPISU proveyendo materiales para la limpieza de espacios y la asistencia médica necesaria con el ministerio de Salud”.

Por su parte, “desde el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ya se empezó a analizar las obras que se van a tener que llevar adelante: muchas de refacción, de infraestructura y de caminos rurales”. Al momento, “estamos asistiendo a la emergencia con entrega de ropa, alimentos, colchones y la vuelta a casa” después de la evacuación.

Seguido, dijo que la articulación con el gobierno nacional “fue razonable” y se trabajó con el ministerio de Seguridad “sobre todo en las tareas de rescate y evacuación”. En tanto, desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense se solicitó asistencia específica al ministerio de Capital Humano.

Respecto a las consecuencias del cambio climático, Bianco señaló que “ninguna ciudad en el mundo está pensada, construida, diseñada y equipada para una lluvia de 400 milímetros. Pero a pesar de lo que digo, el intendente de Luján nos manifestó que si no se hubieran hecho las obras que llevó adelante la provincia Buenos Aires en los últimos años, con esta inundación que fue una de las más grandes de la historia, hoy podríamos haber tenido una Basílica bajo el agua y 5 cuadras a cada uno de los costados del río Luján, y ahí no tuvimos desbordes”.

En ese sentido, destacó que el intendente de San Antonio de Areco le transmitió al Gobernador que de no ser por los trabajos impulsados por la Provincia “el impacto hubiese sido devastador”. Así mismo, en Exaltación de la Cruz donde se llevaron adelante dos de las tres etapas de una obra hídrica que “quedó abandonada por decisión del gobierno nacional”, consignó.

“Esto se soluciona con obra pública, no esperando que no llueva ni rezando. Cuando un gobierno decide no hacer ahora pública, lo que está diciendo es que cuando tengamos este tipo de emergencias y tragedias el impacto va a ser pleno. Nosotros tratamos de hacer exactamente lo contrario”, aseveró Bianco, “por eso llevamos adelante las obras públicas que podamos para solucionar todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires”, concluyó.