En plena interna con Cristina Fernández, Kicillof lanzará el 24 de mayo el Movimiento Derecho al Futuro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzará oficialmente su propio espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), a través de un acto que se realizará el 24 de mayo en el camping del gremio UPCN en La Plata, en medio de la interna que mantiene con la ex presidenta Cristina Kirchner por el liderazgo del peronismo.

Así lo supo lo dejaron trascender fuentes del entorno del gobernador. La “independencia” partidaria de Kicillof se da luego de conseguir el desdoblamiento de los comicios provinciales, que se llevarán cabo el 7 de septiembre, a lo que se suma la reciente suspensión de las PASO.

Se trata esta de una muestra de fuerza política que Kicillof realizará en la previa de la disputa interna con sus socios de Unión por la Patria (UxP) por el armado de las listas para las elecciones legislativas.

El nacimiento de MDF es un paso más para el gobernador en dirección a su autonomía respecto de CFK, su principal promotora en la política nacional y quien busca mantener la centralidad dentro del espacio opositor al presidente Javier Milei.

Si bien en el kicillofismo evitan confrontar directamente con la ex presidenta por el peso específico de su figura y para evitar una fractura dentro del peronismo, no ocultan su enojo con el diputado Máximo Kirchner, a quien apuntan como el líder de una "bandita" que socava la relación entre la ex mandataria y el gobernador.

"No estamos discutiendo a Cristina, estamos discutiendo a la bandita de Máximo", planteó el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés "Cuervo" Larroque en una entrevista radial, donde acusó al jefe de La Cámpora de "tener de rehén a una organización" para obedecer a "intereses muy particulares".

En esta oportunidad, el enojo por parte de uno de los ministros más cercanos a Kicillof tiene que ver con las trabas que, según entiende, interpone el sector que encabeza Máximo Kirchner en la discusión por los plazos electorales en la provincia de Buenos Aires, tras el desdoblamiento y la suspensión de las PASO.