El Gobierno se acerca a la UCR bonaerense

Con la mira puesta en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional acerca posiciones con un sector de la UCR con la intención de integrarlo al principio de acuerdo que tiene con varios referentes del PRO.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, y varias de sus terminales bonaerenses, abrieron diálogo hace algunos meses con el senador radical Maximiliano Abad, a quien se lo vio por los pasillos de Casa Rosada el pasado martes.

La idea es coincidir en un armado conjunto con la fuerza opositora con mayor presencia en la Provincia, que incluye 27 intendentes y una estructura amplia, y los dirigentes del partido amarillo que se animen a acompañar a La Libertad Avanza (LLA) para lograr arrebatarle al peronismo su principal bastión.

Pese a los incipientes pedidos del titular del PRO, Mauricio Macri, para sumar al radicalismo a la mesa de negociación, desde el entorno del consultor aclararon que el expresidente aparece en los medios "para simular que está al tanto" de las negociaciones. "Está afuera", sintetizaron sobre el rol de Macri. Sin embargo, y en paralelo, las conversaciones con Cristian Ritondo, titular del PRO bonaerense; el diputado Diego Santili; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, están abiertas.

Se trata de los referentes amarillos más permeables a desoír las directivas de Macri, quien enumera condiciones para cerrar el entendimiento.

Lo cierto es que en Casa Rosada no cayó bien la publicación de X de Fernando de Andreis, ex funcionario de Macri, quien utilizó una foto del ex mandatario junto a Ritondo y Montenegro para acusar a los referentes amarillos que saltaron a las filas libertarias de haber recibido plata. En su cuenta, de Andreis citó las palabras de Macri y sostuvo: "Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio. Tenemos valores".

"Me parece de cuarta que use la foto de los dirigentes para decir cosas en las que ellos mismos no tienen coincidencia", rechazó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

La elección porteña que tendrá lugar el 18 de mayo tensó la relación con el partido amarillo y la sintonía fina se trasladó al Congreso. Con la sesión del Senado pospuesta por el fallecimiento del papa Francisco, el oficialismo acusa por lo bajo al PRO de querer forzar el tratamiento de Ficha Limpia para capitalizarlo electoralmente.

"Están forzando una sesión, aunque no están los votos para llorar y hacer campaña con eso", subrayaron voces oficiales, al tiempo que aseguraron que deben estar "dadas las condiciones" para el tratamiento de ese proyecto ya que en la actualidad aún restan "cinco votos" para su sanción.

Desde la bancada amarilla en la Cámara Alta aseguran que los números están y sospechan que la dilación responde a una estrategia de los libertarios para evitar dale una victoria política a Silvia Lospennato, impulsora del proyecto y candidata porteña del PRO.

Con el calendario electoral cargado de elecciones, en Balcarce 50 destacan la tarea de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, uno de los blancos de Macri, y aseguran que la funcionaria está dedicada de lleno a la construcción partidaria en el interior y al diseño de las listas en las provincias que deberán someterse a elecciones locales.

"Lo que hizo Karina de construir un partido nacional no es nada fácil. El PRO existe hace 20 años, gobernó los tres poderes más relevantes y si cruzás la General Paz no tiene nada", arremetieron desde la mesa chica de Javier Milei.