Otra negociación por los plazos electorales

La Junta Electoral bonaerense decidió acelerar el paso en busca de que se amplíen los plazos para la presentación de alianzas y listas para los comicios legislativos del 7 de septiembre. Frente a la demora de la Legislatura en avanzar con el pedido que viene formulando el organismo, resolvió convocar a diputados y senadores a una reunión que se realizará el lunes en la Suprema Corte.

“El punto álgido de este escenario electoral es sin duda el desarrollo de los plazos. La ley actual determina plazos de oficialización de candidatos y boletas que son materialmente imposibles de cumplir: establece que las listas de candidatos deberán presentarse 30 días antes de las elecciones y las boletas partidarias con 20 días. En la práctica significa que solo hay diez días corridos para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados y la consiguiente oficialización, que podría tratarse de un volumen de más de 10.000 candidatos”, advirtió el órgano electoral en una carta que envió tanto a senadores como diputados.

En la discusión se metió la disputa de poder que se libra en el PJ entre Axel Kicillof y el kirchnerismo. La semana pasada el Senado aprobó la suspensión de las PASO, pero no le dio el pase a la segunda parte del proyecto enviado por el Gobernador. El mandatario buscaba modificar los plazos que dispone la vigente Ley N° 5.109 y ampliar a 80 y 70 días antes de las elecciones el plazo para presentación de alianzas y de listas. Pero como esa reforma no pasó el filtro de la Cámara alta, los plazos se mantuvieron en 60 y 30 días, respectivamente, con 20 días para la presentación de boletas partidarias.

La Junta Electoral sostiene que oficializar candidatos y boletas con plazos tan exiguos resulta imposible. Ahora, ante la falta de respuesta a sus pedidos, decidió convocar a los legisladores a través de una carta que firma Hilda Kogan, titular del organismo.

Incluso la convocatoria se adelantó a la reunión del martes de la comisión de Reforma Política de Diputados que preside el radical Emiliano Balbín, que cursó invitaciones al juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla; a integrantes de la Junta Electoral; y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para analizar la misma temática.

La Junta dejó trascender una propuesta intermedia entre los términos que quiere Kicillof y los que no quiere mover el kirchnerismo. La idea es que 50 días antes de la elección sea la presentación de candidatos y 30 días antes el envío de boletas con los candidatos oficializados.

La negociación no parece sencilla. Algunos bloques estarían analizando no participar con la excusa de que ese mismo día hay sesión para votar la suspensión de las PASO. La UCR, por lo pronto, no estará. La misma tesitura adoptarían el PRO y Unión por la Patria.

Por ahora, el kirchnerismo insiste en mantener el plazo de 30 días antes de la elección para presentar las listas. Esta postura seguiría una lógica política. En la Provincia tendrían que anotarse los candidatos que competirán en septiembre el día 8 de agosto, mientras que los diputados nacionales para las elecciones de octubre tendrían que presentarse el 17 de agosto.

El kirchnerismo quiere una sola negociación para definir esas candidaturas. La cercanía de las dos fechas lo haría posible. Pero la Junta y Kicillof pretenden estirar los plazos por cuestiones operativas, lo que desarticularía la estrategia camporista.