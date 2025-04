Ya se negocia cambiar los plazos electorales

El anuncio del desdoblamiento electoral realizado por Axel Kicillof que fijó la fecha de los comicios bonaerenses para el 7 de septiembre, no terminó de despejar la incertidumbre respecto del calendario que deberán cumplimentar los partidos políticos.

Es que en medio de las tensiones políticas que se registran entre el Gobernador y Cristina Kirchner, la Legislatura no termina de completar el trámite para suspender las Primarias. Lo haría recién el lunes y resolvería una incógnitas, pero no todas. Es que Kicillof presiona para que se cambien los plazos para la presentación de alianzas y listas. No está solo en esa tesitura que por ahora resisten el kirchnerismo y parte de la oposición: la Junta Electoral también reclama que se flexibilicen y amplíen las fechas.

El Senado aprobó la semana pasada la suspensión de las PASO, pero no le dio el pase a la segunda parte del proyecto enviado por Kicillof. El mandatario buscaba modificar los plazos que dispone la vigente Ley N° 5.109 y ampliar a 80 y 70 días antes de las elecciones el plazo para presentación de alianzas y de listas.

Sin embargo, esa reforma no pasó y los plazos se mantuvieron en 60 y 30 días, respectivamente, con 20 días para la presentación de boletas partidarias.

En el Ejecutivo están que trinan porque interpretan esa negativa como parte de la pelea abierta en Unión por la Patria. El caso es que Kicillof está acompañado en esa pretensión por la Junta Electoral bonaerense, que viene advirtiendo que con los plazos de 60 y 30 días se va a complicar el proceso de oficialización de candidatos.

“El punto álgido de este escenario electoral es sin duda el desarrollo de los plazos. La ley actual determina plazos de oficialización de candidatos y boletas que son materialmente imposibles de cumplir: establece que las listas de candidatos deberán presentarse 30 días antes de las elecciones y las boletas partidarias con 20 días. En la práctica significa que solo hay diez días corridos para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados y la consiguiente oficialización, que podría tratarse de un volumen de más de 10.000 candidatos”, advirtió el órgano electoral.

Inquietud

Esa inquietud fue expresada primero ante el Senado, pero no hubo acogida. La Junta la reiteró en las últimas horas ante Diputados, que iba a votar el miércoles la suspensión de las Paso ratificando el proyecto que le llegó del Senado, esto es, sin el cambio de fechas que pidió Kicillof.

La Cámara baja finalmente postergó el debate hasta el lunes. Ese día se aprobaría la suspensión de las PASO, pero no se avanzaría con modificar las fechas.

La negociación, sin embargo, sigue abierta. El martes, al día siguiente de la sesión, está convocada una reunión de la comisión de Reforma Política de Diputados que preside el radical Emiliano Balbín. Ya fueron cursadas invitaciones al juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla; a integrantes de la Junta Electoral y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La idea es discutir la propuesta de Kicillof y analizar los argumentos que justificarían el cambio de fechas.

Frente al rechazo a los plazos que quiere el Gobernador ya expresado en el Senado, la Junta Electoral hizo su propia propuesta. Es una alternativa intermedia entre las fechas que marca la ley vigente y lo que quiere Kicillof.

La propuesta es que 50 días antes de la elección sea la presentación de candidatos y 30 días antes el envío de boletas con los candidatos oficializados.

Esa sería la alternativa que podría prosperar para terminar de despejar el último obstáculo que queda para definir el cronograma electoral bonaerense. Si finalmente surge el acuerdo, se exploran dos caminos.

Uno, que Kicillof envíe un nuevo proyecto con las fechas convenidas. El otro, que sean los propios legisladores quienes presenten una iniciativa que surja fruto de un consenso que todavía no está.