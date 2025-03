Loteos: Kicillof los consideró una “estafa” y en la Comuna afirman que Vidal ya los había objetado

El gobernador, Axel Kicillof, calificó ayer de “estafa” a los desarrollos urbanos cuestionados en la Comuna por “ilegales”, originados en la gestión del exintendente Julio Garro. “Es en La Plata y en muchísimos distritos de la Provincia, donde el Municipio lo hacía sin autorización de la Provincia, generando problemas urbanos, ambientales y de todo tipo. Se construia un barrio en un lugar inundable, por ejemplo”, explicó el mandatario.

Y añadió: “Eso después podía generar un enorme negocio para quienes compraban y luego vendían la tierra, y la gente que compraba luego no podía escriturar por no tener autorización provincial.

Luego la queja es con el Municipio y con la Provincia por no tener los papeles en regla. ¿Y cómo solucionamos un barrio que no es autorizable pero ya está hecho? Entonces (los propietarios) se quedan con un fideicomiso donde los vecinos no pueden escriturar, porque está mal hecho, su condición jurídica queda precaria e inconclusa”.

El mandatario provincial se refirió de este modo a la denuncia realizada por la Municipalidad, ante el hallazgo de 400 barrios que no están autorizados por la Provincia y por el que se realizó una presentación judicial que involucra a funcionarios de la anterior gestión y empresarios del sector privado. La causa, a cargo del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, tiene, al momento, ocho personas imputadas, entre ellas Julio Garro.

Ayer desde el equipo del exintendente emitieron el primer comunicado sobre el tema, desde septiembre, cuando el gobierno de Julio Alak radicó la denuncia penal.

“En los últimos días, ex funcionarios de nuestra gestión fueron notificados sobre una denuncia presentada por la gestión actual. Dicha presentación menciona presuntas irregularidades basadas en una hipótesis, sobre la posible comisión de un delito en un expediente referido a la aplicación de la plusvalía de una desarrolladora privada, que tuvo como resultado la construcción de la rotonda en 467 y 160”, precisaron en las redes sociales. Y agregaron que “la denuncia hace referencia a una obra vinculada al sistema de plusvalía. Es importante recordar que, durante nuestra gestión, este sistema fue reforado para asegurar que los fondos provenientes de los desarrolladores se destinaran exclusivamente a obras de infraestructura en beneficio de los vecinos”, reza el comunicado.

Sin embargo, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Comuna, Sergio Resa, advirtió ayer que “el propio secretario de Legal y Técnica de la anterior gestión municipal, Ramiro Vallejos, había advertido al entonces intendente sobre la irregularidad de que las ordenanzas que promovían nuevos desarrollos debían ser convalidadas por la Provincia”.

Y remarcó que, además de las advertencias que el Estado bonaerense realizó a la Municipalidad en 2022, un informe de la Provincia del 29 de octubre de 2018, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, “ya había rechazado la convalidación de dos expedientes referidos a zonas de Los Hornos y City Bell, por considerarse áreas de producción agrícola intensiva, lo que también fue desoído por esa gestión”.

Además, se alertó que la rezonificación carecía de planificación general y que parecía responder a intereses particulares, por lo que se recomendó “no dar continuidad de las presentes actuaciones a fin de evitar procesos judiciales y verificar las planimetrías presentadas por profesionales competentes ya que las mismas contradicen la legislación vigente”.