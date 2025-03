Cómo y cuándo se define si hay Primarias

La disputa y la indefinición respecto de si se suspenderán o quedarán en pie las elecciones Primarias en la Provincia, es una incógnita. El gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó ayer sábado el Decreto 367/2025 para convocar a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el domingo 13 de julio.

De todos modos, el mandatario afirmó que espera que “el Gobierno Nacional ha promovido la suspensión de las PASO a nivel nacional para el presente año, alterando un principio no escrito de nuestra cultura democrática, según el cual las reglas electorales no deben modificarse en un año electoral. Esta decisión ha generado incertidumbre institucional en relación con la organización de los comicios”.

Reunión fallida

El intento por encausar la discusión y avanzar con alguna decisión tropezó el pasado jueves en la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados cuando legisladores cercanos a Kicillof abandonaron el encuentro. En definitiva, no hubo avances en torno del pedido que hizo el Gobernador para que la Legislatura defina. El resultado previsible parece mostrar que sólo un acuerdo de las distintas tribus del peronismo es la llave para definir el calendario electoral que tendrá la Provincia.

Kicillof sigue agitando la bandera del desdoblamiento electoral. Quiere adelantar los comicios en los que se elegirán legisladores y concejales, para finales de agosto. Pero para ello, necesita que las Primarias se suspendan, tal como ya se dispuso a nivel nacional.

La estrategia del mandatario encuentra, por ahora, la resistencia del kirchnerismo duro. En el medio, aparecen las sospechas de que La Cámpora buscaría estirar la definición respecto de las PASO para que Kicillof se vea forzado a llamar a elecciones simultáneas con las nacionales, en octubre, tal como quiere Cristina Kirchner.

Ese escenario quedó de alguna forma dibujado en la comisión de Reforma Política que preside el diputado radical Emiliano Balbín. La diputada Susana González, que integra el sector del Gobernador, salió a cruzar la convocatoria a la comisión. La legisladora acusó a la oposición de “demorar esto para que el Gobernador no tenga tiempo y tenga que convocar a elecciones simultáneas. No me voy a prestar a este circo”, dijo antes de retirarse.

Las diputadas camporistas Micaela Olivetto y Margarita Reclade, en cambio, se quedaron, en una muestra más de la disputa a cielo abierto que existe en el oficialismo bonaerense. Balbín de todas formas avanzó en convocar a funcionarios del Ejecutivo y miembros de la Justicia electoral para contar con sus opiniones antes de decidir sobre las PASO.

Se buscaría llamar a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, al juez de la Corte Daniel Soria, en su calidad de presidente de la Junta Electoral bonaerense, y a Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal con competencia electoral.

Pese a los deseos de Kicillof, no se adoptó ninguna resolución inmediata respecto de las PASO. El kicillofismo entendió que la reunión de la comisión suponía dilatar los tiempos y que era funcional a los intereses de La Cámpora. De ahí, el portazo de González.

El calendario

Frente al reclamo del Gobernador para que se suspendan las PASO, bloques opositores y el kirchnerismo duro quieren que sea el Gobernador quien presente un calendario electoral. “La urgencia de contar con un calendario electoral claro es vital. Los ciudadanos merecen saber cuándo se llevarán a cabo las elecciones y cómo se desarrollará el proceso. La fecha de la elección que disponga el Gobernador es determinante para adoptar la decisión más adecuada”, subrayó el radical Balbín durante la reunión de la comisión.

Kicillof busca que sea la Legislatura la que suspenda las PASO para luego anunciar el desdoblamiento. Pero no se descarta un cambio de planes y que sea él quien presente un proyecto. Algunos sectores del peronismo le reclaman que convoque a elecciones aún sin acuerdo interno. En medio de ese tironeo, se sigue hablando de una cumbre entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa para sintetizar una posición. Mientras tanto, el almanaque corre y los tiempos apremian.