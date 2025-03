Martín Lousteau, sobre la interna bonaerense: “Este fallo marca la parcialidad que hubo”

“Me parece que es un fallo de la Cámara Nacional Electoral que pone las cosas en su lugar y que le dice ahora al juez que falló en primera instancia cuáles son las cosas que tiene que considerar para adelante y que marca la parcialidad que hubo”, dijo Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, respecto del respaldo judicial que recibió su espacio, Futuro Radical, en la pelea interna por la conducción del radicalismo bonaerense.

Lousteau habló brevemente con Democracia sobre el fallo conocido al cierre de la semana pasada y que abrió un paréntesis sobre la futura conducción del Comité Provincia de la UCR. Lo hizo en el marco de un acto partidario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -distrito por el que Lousteau es Senador nacional desde 2019- donde puso especial énfasis en remarcar las contradicciones del radicalismo frente al gobierno de Javier Milei.

La UCR bonaerense fue a elecciones internas el 6 de octubre de 2024. El espacio de Lousteau y de Facundo Manes, el otro máximo referente de Futuro Radical, se enfrentó al del también senador nacional (por provincia de Buenos Aires) Maximiliano Abad. El resultado fue muy ajustado y ambos sectores se atribuyeron la victoria. Pero la Junta Electoral partidaria le dio la victoria al oficialismo y proclamó ganador a Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, quien iba a suceder a Abad en la conducción del comité provincial este 25 de marzo.

Un fallo en primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla admitió la existencia de “irregularidades” en siete distritos, pero convalidó la victoria de Fernández. Pablo Domenichini, contrincante de Fernández y referente bonaerense de Lousteau, insistió en el reclamo y la Cámara Nacional Electoral le dio la razón: ordenó volver a votar en los distritos objetados.

Más allá de este caso, la interna en el radicalismo viene escalando de un modo áspero. Tanto es así que apenas dos semanas después de la cuestionada interna bonaerense, el 23 de octubre, el bloque de Diputados nacionales de la UCR se fracturó a raíz del posicionamiento del partido frente a decisiones del Gobierno como el veto a la Ley Jubilatoria, el Presupuesto para Educación, la Ley Bases y -el último caso- el criptoescándalo.

Los vaivenes en ese posicionamiento fue tema central del acto militante que Lousteau presidió el viernes junto a Martín Ocampo, Procurador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Comité Capital de la UCR, a quienes acompañaron referentes radicales históricos como los cofundadores de Franja Morada, Juan Manuel Garcia Montiel y Marta Scaravaglione, entre otros.

“Un partido hipócrita”

Después de dedicar buena parte de su discurso a rebatir con argumentos políticos y económicos la gestión de Milei, Lousteau se metió de lleno y descarnadamente en el análisis del presente del radicalismo: “Es un partido que prefiere que los debates se den a escondidas y no se vea la verdadera cara. Si alguien va y vota en contra de la comisión investigadora (del escándalo con criptomonedas), tratamos de que no sea vea. Si alguien prefiere votar a los jueces por decreto, mejor arreglemos para ver cómo no se nota y lo hacemos igual. Eso es lo que pasa. Por eso yo digo que se transformó en un partido hipócrita”.

Ante este diagnóstico, el Senador radical consideró que “la única manera de que la gente nos crea es exponer esa discusión. Porque, si no, queda adentro de la mesa y no se sabe quién dice una cosa y hace otra. Y es doloroso para un partido que se exponga eso. Pero a veces no queda alternativa. Y yo entiendo a los que gestionan. Yo entiendo a los gobernadores. Porque los gobernadores que no tienen recursos tienen que decidir entre plantarse con sus ideales y que sus comprovincianos la liguen. Pero eso lo tienen que llevar a una mesa donde digan: yo tengo ese problema y le busquemos una solución entre todos. Si no pasa eso, terminamos en esto”.

En el encuentro realizado frente a unos 300 militantes radicales de las comunas 5 y 6 de CABA, Lousteau valoró el aporte de la militancia, pero concluyó que -con el diagnóstico interno que hizo- se dificulta ampliar esa base. “La verdad es que hoy el que tiene una afinidad con nuestros ideales y les pedimos que vote al radicalismo, la pregunta que nos hace es ‘´¿cuál radicalismo?’ ¿El que acepta el veto a los jubilados y se va a comer un asado? ¿El que aprueba los jueces por decreto? Entonces cuando salgamos a la calle, digámosle claramente a la gente qué radicales somos y qué radicales nosotros no somos”.

Terminado el acto, Democracia también consultó a Lousteau sobre el impacto de la decisión de la Cámara Nacional Electoral en el radicalismo bonaerense en particular y el nacional en general. Y respondió: “Ojalá que este fallo sea una oportunidad para reflexionar colectivamente y unir al partido”.