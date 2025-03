Kicillof insiste en separar las elecciones y habría una cumbre en el Justicialismo

Axel Kicillof insistió ayer en desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales pese a la posición refractaria del kirchnerismo duro, al tiempo que volvió a reclamarle a la Legislatura que tome una decisión respecto de la suspensión de las Primarias.

El Gobernador reafirmó su posición en medio de una serie de versiones en el sentido de que hacia el fin de semana podría producirse una cumbre en el peronismo bonaerense para definir qué calendario electoral regirá. Se habla de una reunión entre el mandatario provincial, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Con el reloj corriendo, Kicillof debe convocar a elecciones. Antes, el peronismo buscará sintetizar una posición. El diálogo, por ahora, está cortado. El propio Gobernador reconoció ayer que hace tiempo no habla con la ex presidenta.

“El problema de hacer la elección conjunta es operativo y de funcionamiento. Haciéndola conjunta, corre riesgo el proceso electoral, que haya largas colas y que mucha gente no pueda votar”, señaló a avalar el desdoblamiento.

“Sé que hay opiniones diversas, el grueso de los intendentes y de todos los sectores están a favor de un desdoblamiento. Y después, casi todas las provincias desdoblaron. Por estos temas y por otros también que tienen que ver con necesidades políticas. Los intendentes dicen vamos a discutir la provincia y la gestión del municipio”, añadió.

A su vez, volvió a recordar que le pidió celeridad a la Legislatura bonaerense para que tome una definición con respecto a la suspensión de las PASO: “Les pedí que resuelvan, por una cosa o por la otra, para poder cumplir con lo que nos toca a nosotros que es organizar un proceso electoral”. Kicillof busca que las Primarias se suspendan y que de esa forma quede allanado el camino para el desdoblamiento.

En una entrevista con un canal de streaming, Kicillof se refirió sobre el vínculo con la ex presidenta “Cristina dijo algunas cosas en Moreno. Últimamente no hablé. Entonces no sé, porque la realidad es muy dinámica y las cosas van cambiando. Decían que si se desdobla se iba a discutir el tema de la seguridad de la Provincia”.

“Es una discusión política”, sentenció el gobernador y añadió: “Es lógico y razonable que haya tensiones, pero eso no debería impedirnos que haya suficiente cohesión para reconstruirnos y darle a la Argentina una nueva alternativa”.

La ex presidenta viene sosteniendo que el mejor escenario para darle batalla en la Provincia a La Libertad Avanza es que los comicios sean simultáneos. Kicillof piensa lo contrario, de ahí su insistencia en desdoblarlos y que se realicen hacia fines de agosto.

Pero antes de tomar esa decisión, hay que resolver qué se hará con las Primarias que a nivel nacional ya fueron suspendidas. Kicillof quiere que no se hagan, pero el kirchnerismo por ahora se mantiene en silencio en medio de versiones de que busca posponer una definición para que el Gobernador no pueda desdoblar los comicios.

En medio de esos tironeos, hoy se reunirá la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados para comenzar a discutir sobre las PASO. Pero la cumbre que se prepara en el PJ será determinante en relación a ese debate.