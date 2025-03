Las Primarias son la gran incertidumbre

“Hasta que no haya algún tipo de acuerdo en el peronismo, no hay forma de que se avance con la suspensión de las Primarias”. Veterano en las lides legislativas, uno de los representantes de la oposición ponía en blanco sobre negro lo que está ocurriendo en la Legislatura: básicamente, no hay avances en la negociación porque persiste el clima de tensión interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador planteó que habría que suspender las PASO, pero dejó la resolución en manos de los legisladores. El kirchnerismo duro por ahora mantiene silencio respecto de qué harán sus diputados y senadores. Distintas fuentes coinciden en que La Cámpora estaría poniendo como condición para avalar la suspensión que Kicillof no avance con el desdoblamiento electoral.

El mandatario está decidido a separar los comicios bonaerenses de los nacionales. Cristina Kirchner reclama que las elecciones sean simultáneas.

Esa disputa sigue sin zanjarse. Kicillof aspira a que la Legislatura avance con la aprobación del proyecto que hace largas semanas presentó el Frente Renovador de Sergio Massa a través del diputado provincial Rubén Eslaiman: la suspensión de las PASO para este turno electoral. Por eso, no presentará una iniciativa propia. Pero el debate hacia el interior del peronismo sigue abierto y, por ahora, no aparecen canales de negociación que unifiquen una posición en el oficialismo bonaerense.

Kicillof quiere desdoblar y suspender las Paso, convencido de que no hay chances de hacer tres elecciones este año en la Provincia: las Primarias, las generales adelantadas para julio o agosto y las nacionales en octubre donde se elegirán diputados nacionales. “La sociedad no va a tolerar que la hagamos hacer ir a votar tres veces”, dicen funcionarios del Ejecutivo.

La Cámpora por ahora juega a sostener un silencio táctico. Fuentes del oficialismo y distintos sectores de la oposición creen que se esconde detrás de esa postura la intención de presionar para que Kicillof no desdoble las elecciones. Sólo le darían el visto bueno para suspender las PASO si hay un compromiso oficial en el sentido de que los comicios sean simultáneos, tal como quiere la ex presidenta.

Pese a esa incertidumbre, aparecieron en las últimas horas algunos movimientos. Habría un intento por avanzar con el debate de la suspensión de las PASO en la comisión de Reforma Política de la Cámara baja en una reunión prevista para la semana que viene. Incluso algunas versiones hablan de la posibilidad de que se convoque a una sesión para el 27 de este mes para avanzar con la sanción de una ley para suspender las Primarias.

En el medio, apareció una propuesta intermedia: dejar vigente las Primarias, pero que no sean obligatorias. “Quienes están a favor de mantener las PASO vigentes, sostienen que las mismas mejoran la calidad de los candidatos y la oferta electoral porque la masividad de votantes nos aleja del clientelismo político. Por eso, entendemos que la voluntariedad del elector reducirá la cantidad de votantes, pero con la participación de la mitad o un tercio de los electores es suficiente para elegir a candidatos de calidad en cada frente”, dijo el senador opositor Marcelo Daletto, autor de la iniciativa.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue ganando la escena.